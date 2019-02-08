В Петербурге будет построено новое промышленное предприятие

Машиностроительная компания "ТАУРАС-ФЕНИКС" готова вложить 3,2 млрд руб. в строительство в Петербурге завода по производству фасовочного оборудования. Планы реализации проекта обсуждались на встрече вице-губернатора города Евгения Елина с руководством предприятия, говорится в сообщении на сайте Смольного.

Предварительный срок окончания строительства — 2021 год. Завод будет способен выпускать боле 250 единиц оборудования для фасовки и упаковки продуктов питания. Штат предприятия — 800 человек.



Проект получит статус стратегического, говорится в сообщении городского правительства. В числе мер поддержки инвесторов со стороны Петербурга Евгений Елин обозначил содействие в формировании цепочки кооперации и подготовке квалифицированных кадров, а также создание благоприятного административного режима, при котором решение проблемы предприятий "не утонет в бесконечном количестве бумажек".



По словам Елина, реализация подобных проектов должна поспособствовать решению задачи, которую поставил перед городским правительство врио губернатора Петербурга Александр Беглов — добиться темпов роста инвестиций в городскую экономику на уровне 5-6% в год.



Напомним, что в конце января Александр Беглов выступил с жесткой критикой инвестиционной политики, которую вела команда предыдущего градоначальника Георгия Полтавченко. По мнению Беглова, далеко не все проекты, признанные стратегическими, получили этот статус обоснованно. "Только за период 2016-2018 годов стратегическими были признаны 26 инвестпроектов. Перед принятием этого решения они анализировались поверхностно, недостаточно глубоко проводился анализ платежеспособности инвесторов. Часть проектов даже не начинали реализовывать! А город теряет доходы в результате предоставления земельных участков на преференциальных условиях", — сказал Беглов.



Глава Смольного дал поручение вице-губернатору Эдуарду Батанову, координирующему деятельность городского комитета по инвестициям, провести анализ всех инвестпроектов, которые находятся в ведении комитета.



Автор: Аркадий Поддубный

РБК