Почти 3 млрд рублей выделят на развитие экологичного троллейбусного сообщения в Чите

Троллейбусные линии должны сократить количество маршрутных такси, работающих на бензине и загрязняющих атмосферу

Власти Забайкальского края разработали план мероприятий, который в рамках национального проекта "Экология" позволит снизить уровень загрязнения воздуха в Чите не менее чем на 20%. План предусматривает выделение почти 3 млрд рублей на развитие в Чите экологичного троллейбусного сообщения, сообщается во вторник на сайте правительства региона.

Нацпроект "Экология" осуществляется в рамках указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года. В нацпроект включено направление "Чистый воздух", которое предполагает работу над улучшением экологической ситуации в самых проблемных с этой точки зрения городах России, в том числе в Чите.

"В рамках комплексного плана планируется строительство троллейбусных линий: "Троллейбусное депо - КСК". Финансовое обеспечение данных мероприятий за счет средств федерального бюджета составит 2,8 млрд рублей и консолидированного бюджета - 0,06 млрд рублей (срок реализации 2019-2022 годы)", - говорится в сообщении.

Кроме того, до 2022 года планируется построить линии "Троллейбусное депо - Каштак", на что предполагается потратить 129 млн рублей из федерального бюджета и 2 млн рублей из консолидированного бюджета. Отмечается, что троллейбусные линии должны сократить количество маршрутных такси, работающих на бензине и загрязняющих атмосферу.

Также в рамках плана в городе обновят подвижной состав общественного транспорта, реконструируют пылеочистное оборудование в городских котельных, модернизируют восемь и закроют 16 котельных, переведя потребителей на централизованное теплоснабжение, запустят новые станции контроля загрязнения атмосферного воздуха.

После реализации комплексного плана в Чите предполагается уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 8,75 тыс. тонн (в 2017 году выбросы составили 38,7 тыс. тонн).

ТАСС