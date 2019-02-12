Совершенству техприсоединения нет предела. А результат есть

В АО "Тюменьэнерго" повели итоги работы в области технологического присоединения (ТП) в 2018 году. За 12 месяцев в компанию поступило 5265 заявок, что соответствует уровню предыдущего года, исполнено более 4400 договоров суммарной мощностью 331 МВт.

Основная доля заявок поступила от физических лиц и предприятий малого и среднего бизнеса. При этом компания реализовала и ряд крупных проектов.

К концу 2018 года выручка от оказания услуг техприсоединения составила около 2,5 млрд рублей (с НДС). Высокого результата удалось добиться благодаря заключению значимых договоров с крупными промышленными потребителями региона – компаниями, входящими в структуры ПАО "Газпром" и ПАО "Роснефть". В этом году выручка от ТП планируется на уровне 2018 года за счёт технологического присоединения объектов Среднебалыкского месторождения (ПАО "Роснефть") и нефтеперекачивающей станции "Уренгойская" (ПАО "Газпром").

Построенные в рамках техприсоединения ВЛ 110 кВ "Лимбя-Яха – НПС" и ВЛ 110 кВ "Кирпичная – ПСП" (протяжённостью более 215 км) для энергоснабжения НПС "Уренгойская" и приёмо-сдаточного пункта нефти ПАО "Газпром" обеспечат прирост нагрузки в 55,52 МВт. Отметим, нефтеперекачивающая станция в составе нефтеконденсатопровода "Уренгой-Пурпе" позволит обеспечить перекачку жидких углеводородов с Уренгойского месторождения ЯНАО. Длина трассы нефтеконденсатопровода составляет 113 км, а пропускная способность – 5 млн тонн нефти в год.

Важнейшим проектом является подача напряжения к объектам одного из крупнейших месторождений России – Еты-Пуровского (ООО "Газпром добыча Ноябрьск"). Для его энергоснабжения планируется построить подстанцию 110/10 кВ с двухцепной ВЛ 110 кВ протяженностью 48 км и секционирующий пункт 110 кВ. Ожидаемый прирост нагрузки – 35 МВт.

В перспективе ближайших лет (2020 - 2022 гг) ожидается ещё ряд крупных проектов по техприсоединению – строительство и подключение энергообъектов, обеспечивающих энергоснабжение действующих заявителей: ООО "РН-Юганскнефтегаз", ООО "Газпром добыча Ноябрьск", АО "Роспан Интернешнл", ООО "КАНБАЙКАЛ", ООО "ПИТ "Сибинтэк", НК "Конданефть", ООО "ЗапсибНефтехим", ООО "ЮганскГазПереработка" и других.

Развитие регионов стимулирует энергетиков вводить новые мощности не только для промышленных предприятий, но и для жилищной и социальной сферы. Стремительная застройка Тюмени и её пригородов обусловила строительство ПС 110/10 кВ "Молодёжная" (ввод в эксплуатацию запланирован в 2019 году). В ближайшей перспективе к новому источнику электроснабжения будут подключены бывшие деревни, а теперь – коттеджные посёлки Комарово, Плеханово, Падерина, Московский, Гусево и часть областной столицы с общим населением около 84000 человек. Ещё одна подстанция 110 кВ – "Причал" – в этом году обеспечит электроэнергией новый микрорайон Тюмени с населением 15000 человек.

На стадии проектирования находятся энергообъекты для техприсоединения аэропорта в городе Тобольск (ввод в 2020 году) и Богандинского индустриального парка в Тюмени (ввод в 2021 году). В обоих случаях предполагается реконструкция действующих подстанций со значительным увеличением мощности.

Кстати, в прошлом году завершено технологическое присоединение объектов аэропорта города Белоярский в ХМАО. Теперь важнейший транспортный узел на севере региона получил надёжное энергоснабжение блока радиотехнического обеспечения полётов.

Большое внимание "Тюменьэнерго" уделяет заявителям категории "doing business", т.е. с энергопринимающими устройствами максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. В прошлом году срок техприсоединения для данной категории был сокращен со 120 дней, установленных законодательством, в среднем до 70 дней и в 2019 году планируется этот показатель улучшить. Достичь этого предполагается путём оптимизации некоторых организационных решений. В первую очередь, за счёт снятия административных барьеров при оформлении земельных участков для строительства, а также благодаря эффективному взаимодействию с подрядными организациями и поставщиками оборудования за счёт перехода на новую систему рамочных договоров подряда. В прошлом году компания исполнила 25 договоров ТП с потребителями из категории малого и среднего предпринимательства. Ещё 15 находятся в стадии реализации.

Более плотно будет осуществляться и взаимодействие с физическими лицами: для упрощения подачи заявки на ТП на сайте компании (www.te.ru ) обновлён личный кабинет клиента, который позволяет заключить договор онлайн (подписание документов оформляется электронной цифровой подписью), без посещения офиса сетевой организации. Также заявку можно направить через Портал электросетевых услуг ПАО "Россети" (https://портал-тп.рф). Стоит отметить, что 82% от общего количества заявок на техприсоединение в прошлом году было оформлено через интернет.