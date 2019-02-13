Комитет Государственной Думы по энергетике проводит круглый стол на тему: "Законодательное регулирование использования золошлаковых отходов (ЗШО) угольных ТЭС"

Мероприятие состоится 18 февраля 2019 г., в 10.00, в зале № 830 (Георгиевский пер., д. 2)

В качестве спикеров приглашены высокопоставленные представители Министерства энергетики РФ, Министерства строительства и ЖКХ РФ, Министерства экономического развития РФ, ФАС России, Российского энергетического агентства, энергетических компаний и отраслевых организаций. От комитета Государственной Думы по энергетике выступят первый заместитель председателя комитета Валерий Селезнев и заместитель председателя комитета Дмитрий Исламов. Модератор круглого стола – председатель комитета по энергетике Павел Завальный.

На 172 угольных теплоэлектростанциях (ТЭС) в России сжигается в год более 123 млн.т твердого топлива. Годовой выход золы и шлака от ТЭС, работающих на твердом угольном топливе, в среднем составляет около 25 млн. т., а накопление золошлаков в золоотвалах сегодня составляет около 1,5 млрд.т. К 2020 году объём накопленных ЗШО в России может превысить 1,7 млрд. т, а к 2030 году – 2,0 млрд. т.

Золоотвалы занимают более 28 тыс. гектаров. Часть золоотвалов по мере урбанизации территорий оказались в районах жилой застройки. Особую озабоченность вызывают золошлаковые отвалы старых угольных электростанций, оказавшиеся в центральной части крупных городов и городских агломераций. Выделение дополнительных площадей при переполнении таких золоотвалов сопряжено с большими трудностями и крайне дорого для земель городского фонда. Пыление и фильтрация золоотвалов – источник опасности для здоровья населения, растительного и животного мира близлежащих районов. Опасность представляют и золоотвалы, расположенные вблизи рек и озер из-за возможного прорыва дамб.

Использование золошлаковых отходов в России находится на крайне низком уровне - менее 2,5 млн. тонн в год или (10% от их годового выхода). В развитых зарубежных странах уровень использования золошлаков достигает 50-100% от их текущего выхода. Если объемы использования ЗШО останутся на прежнем уровне, то их уровень использования к 2030 году упадет до значения менее 7%. При этом научно обоснованы полезные свойства ЗШО и проработаны вопросы их использования в качестве вторичного минерального ресурса в различных отраслях и секторах экономики страны.

Для увеличения уровня вовлечения ЗШО в производственную деятельность нужно законодательное обеспечение, направленное на повышение роли государства в регулировании взаимоотношений между производителями, переработчиками и потребителями ЗШО; создание условий гарантированного рынка сбыта ЗШО на основе изменения федерального и регионального законодательства; повышение ответственности энергокомпаний за эффективность утилизации ЗШО угольных ТЭС и сокращение объемов их накопления, стимулирование производителей золошлаковых отходов к расширению их использования; стимулирование потенциальных потребителей ЗШО к их использованию при выполнении государственных и муниципальных заказов, разработка стандартов и нормативно-технической документации в области обращения ЗШО.

Обсуждению возможных изменений в действующее законодательство будет посвящен круглый стол комитета по энергетике.

Аккредитация на мероприятие: martyush@duma.gov.ru; 8 495 6924078