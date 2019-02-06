"Камский кабель" оповещает о краже кабельно-проводниковой продукции!

05.02.2019 г. на "Камский кабель", на погрузку прибыл водитель Гаранин Юрий Федорович, 24.01.1967 г.р. (автомашина МАЗ, белого цвета, гос. номер О 430 МН 116 регион, полуприцеп темно-синего цвета с надписью DFDS TRANSPORT, гос. номер ВХ 0565 50 регион). По поддельным документам (паспорт, свидетельство о регистрации ТС, водительское удостоверение) получил кабельно-проводниковую продукцию и скрылся.

Грузился от компании ООО "Азимут", где согласно договора купли-продажи владельцем данной компании является Михайлов Евгений Николаевич, 24.12.1982 г.р. договор составлен по поддельному паспорту и заверен нотариусом. Со слов бывшего собственника ООО "Азимут" Михайлов и Гаранин одно и тоже лицо.

Аналогичная ситуация произошла на АО "Кирскабель" 07.02.2019 г. с тем же водителем и автотранспортным средством.