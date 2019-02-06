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Производство

"Камский кабель" оповещает о краже кабельно-проводниковой продукции!

Камский кабель, RusCableCLUB2019

Камский кабель, RusCableCLUB2019

Камский кабель, RusCableCLUB2019

Камский кабель, RusCableCLUB2019

05.02.2019 г. на "Камский кабель", на погрузку прибыл водитель Гаранин Юрий Федорович, 24.01.1967 г.р. (автомашина МАЗ, белого цвета, гос. номер О 430 МН 116 регион, полуприцеп темно-синего цвета с надписью DFDS TRANSPORT, гос. номер ВХ 0565 50 регион). По поддельным документам (паспорт, свидетельство о регистрации ТС, водительское удостоверение) получил кабельно-проводниковую продукцию и скрылся.

Грузился от компании ООО "Азимут", где согласно договора купли-продажи владельцем данной компании является Михайлов Евгений Николаевич, 24.12.1982 г.р. договор составлен по поддельному паспорту и заверен нотариусом. Со слов бывшего собственника ООО "Азимут" Михайлов и Гаранин одно и тоже лицо.

Аналогичная ситуация произошла на АО "Кирскабель" 07.02.2019 г. с тем же водителем и автотранспортным средством.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Камский кабель"

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