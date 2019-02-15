Андрей Майоров на РИФ-2019: "По итогам цифровой трансформации потребители заметят качественное улучшение услуг группы "Россети"

В ходе Российского инвестиционного форума – 2019 в Сочи состоялось открытое совещание технических руководителей "Россетей". На нем заместитель генерального директора - главный инженер группы компаний Андрей Майоров представил планы по внедрению передовых технологий, оборудования и программного обеспечения в работу электросетевого комплекса в рамках реализации концепции "Цифровая трансформация 2030".

Перед дочерними структурами были поставлены задачи безусловного достижения роста производственных показателей для значительного улучшения надежности, безопасности и доступности услуг по электроснабжению промышленных предприятий и населения.

В своем выступлении Андрей Майоров отметил, что весь запланированный комплекс мер по цифровой трансформации направлен на удовлетворение не только текущих, но перспективных требований потребителей, включающих в себя не только беспрецедентно высокий уровень качества электроснабжения, но и наличие целого ряда дополнительных услуг, в том числе, развитие Интернета Энергии.

Основной задачей, стоящей перед техническими специалистами, является существенное повышение эффективности работы как всей энергосистемы, так и производственного персонала, а также удешевление себестоимости услуг.

"По имеющимся расчетам, подкрепленным результатами реализуемых в различных регионах страны пилотных проектов по внедрению цифрового оборудования и технологий, капитальные расходы на строительство и модернизацию сетевой инфраструктуры снизятся не менее чем на 15%, а операционные расходы – на 30%, что позволит не просто сдерживать рост стоимости электроэнергии в России, но и прорабатывать варианты её снижения. В свою очередь, это позитивно скажется на развитии всей экономики государства и конкурентоспособности всех групп товаров, произведенных в стране", - подчеркнул главный инженер "Россетей".

Как было заявлено на совещании, реализация концепции "Цифровая трансформация 2030" подразумевает новую систему управления электросетевым комплексом: создание и эксплуатацию цифровой модели сети (CIM) с переходом от трех уровней управления сетями к одному, эффективное использование прогнозирования самых разных факторов и событий на основе глубокого анализа больших данных и активное использование искусственного интеллекта для автоматизации процессов, которые будут происходить уже без участия человека.

В заключение мероприятия Андрей Майоров представил коллегам план действий технического блока "Россетей" на 2019 год в рамках цифровизации электросетевой инфраструктуры, обратив внимание собравшихся, что при проведении и нового строительства, и модернизации энергообъектов (в среднем по группе компаний на сегодняшний день 70% оборудования выработало ресурс, установленный производителями) необходимо использовать только современные технологические решения, позволяющие включать подстанции и ЛЭП в единый цифровой электросетевой комплекс. При этом срок окупаемости инвестиционных проектов не должен выходить за рамки периода долгосрочного тарифного регулирования и превышать 10 лет.