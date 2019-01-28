Газпромбанк и ВЭБ.РФ помогут реализовать проект "Энергия из отходов"

Компания "РТ-Инвест" Госкорпорации Ростех, Газпромбанк и ВЭБ.РФ договорились о реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству четырех заводов по термической переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) в энергию на территории Московской области.

Соглашение об организации долгового финансирования на условиях синдицированного кредитования и базовой структуре его финансирования подписано в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи в присутствии председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. Организаторами финансирования проекта выступают Газпромбанк и ВЭБ.РФ.

Со стороны ВЭБ.РФ документ подписал первый заместитель председателя – член правления Николай Цехомский, со стороны Газпромбанка – заместитель председателя правления Алексей Белоус, со стороны "РТ-Инвест" – генеральный директор Андрей Шипелов.

"Развитие высокотехнологичных производств является одним из основных направлений деятельности ВЭБ.РФ. Сбор, переработка, утилизация и обезвреживание отходов, экологический сектор экономики, экология производства, городская экономика – приоритетные сектора экономики для инвестиций ВЭБа. Совместно с Газпромбанком мы планируем оказать компании "РТ-Инвест" услуги по привлечению 100% объема требуемого долгового финансирования, предоставить комплексный банковский анализ концепции проекта и финализировать структуру финансирования, в том числе с целью привлечения других финансовых институтов. На рассмотрении в ВЭБ.РФ находятся 34 проектные инициативы в области инфраструктуры и городской экономики общей стоимостью 1,22 трлн рублей с обсуждаемым объемом участия 359 млрд рублей", – отметил Николай Цехомский.

"Привлечение таких крупных финансовых партнеров к реализации проекта "Энергия из отходов" – это серьезный шаг на пути формирования отрасли обращения с отходами. Проекты в сфере экологии привлекают все больше внимания как государства, так и бизнеса. Это начало формирования крупного "зеленого" капитала в стране, который задает тренд на устойчивое экологичное будущее", – подчеркнул Андрей Шипелов.

Заводы планируется построить в 2021-2022 годах в Воскресенском и Солнечногорском муниципальных районах, а также в Наро-Фоминском и Богородском городских округах. В результате в регионе будет вырабатываться до 2,2 млрд кВт·ч электроэнергии в год. Общая мощность предприятий достигнет 2,8 млн тонн отходов в год, что составляет около четверти отходов в Московском регионе. Общая стоимость проекта около 155 млрд рублей. При этом ВЭБ.РФ планирует направить не менее одной трети кредитных средств.

Предприятия строятся по технологии Hitachi Zosen INOVA, мирового лидера в отрасли переработки отходов в энергию. Производство значительной части технологического оборудования заводов будет локализовано на территории Российской Федерации, в том числе на предприятиях госкорпорации Росатом.