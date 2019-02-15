Компания "ОРАС-Алюминиевый профиль" инвестирует в завод в Адыгее 3 млрд рублей

Завод по производству профиля из алюминия возведет в Адыгее компания "ОРАС-Алюминиевый профиль", инвестиции составят порядка 3 млрд рублей. Соответствующее соглашение о намерениях по строительству на полях Российского инвестиционного форума в четверг подписали глава Адыгеи Мурат Кумпилов и гендиректор компании Денис Бражниченко.

"Предприятие с производственной мощностью 6 линий для производства профиля из алюминия итальянской фирмы TURLA возведут на территории Теучежского индустриального парка. Планируется выпуск алюминиевых окон, дверных профилей, дополнительных, а также фасадных профилей. Инвестор намерен вложить в реализацию проекта около 3 млрд рублей, а также создать 300 рабочих мест", - уточнили в пресс-службе главы республики.

Проект предусматривает трехэтапный ввод в эксплуатацию всех очередей завода. Общий объем выпускаемой продукции в итоге должен составить 180 т в сутки. По словам Бражниченко, предприятие станет единственным на юге страны производителем, выпускающим алюминиевый профиль по всем мировым стандартам.

"Сырье для производства профильных систем будет закупаться в России, поскольку мы считаем русский алюминий лучшим среди мировых аналогов", - цитирует слова инвестора пресс-служба главы.

Перспективность проекта обусловлена использованием новейших технологий и хорошим местоположением завода, который будет возведен на территории индустриального парка. Там уже создана вся необходима для реализации бизнес-проектов инфраструктура, пояснили в пресс-службе.

"Сегодня мы делаем ставку на развитие территорий, которые обеспечивают максимально комфортное и безбарьерное вхождение инвестора в регион за счет предоставления в собственность или в аренду земельных участков и помещений, оказания услуг по обеспечению электроэнергией, газом, водой и водоотведением", - приводит слова руководителя Адыгеи пресс-служба.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.

ТАСС