Павел Ливинский на РИФ-2019: "Задачи в рамках цифровой трансформации группы "Россети" амбициозные, но абсолютно решаемые"

В ходе Российского инвестиционного форума – 2019 в Сочи глава группы "Россети" Павел Ливинский представил утвержденную в декабре 2018 года Советом директоров энергохолдинга концепцию "Цифровая трансформация 2030", предусматривающую внедрение на энергообъектах электросетевого комплекса передового оборудования, создание единой полностью автоматизированной системы управления инфраструктурой и изменение всех бизнес-процессов.

Вниманию собравшихся на стенде "Территория Россети" были представлены "дорожная карта" и ожидаемые эффекты от реализации намеченных планов.

Павел Ливинский отметил, что "Россети" в 2018 году сделали первые шаги для достижения поставленной цели. В частности, вся группа компаний уже перешла на риск-ориентированную модель управления, что позволяет ремонтировать или заменять оборудование только при реальной необходимости. При оснащении энергообъектов современными датчиками и анализе передаваемых ими данных с помощью искусственного интеллекта такой подход обеспечивает значительное повышение эффективности ремонтной программы и планов по новому строительству.

Не менее важно, по словам главы энергохолдинга, что в прошлом году совместно с правительством РФ и органами федеральной исполнительной и законодательной власти удалось значительно продвинуться в решении критически важных регуляторных вопросов, остро стоящих перед сетевым комплексом и отрицательно влияющих как на его инвестиционную привлекательность, так и финансово-экономическое положение.

"Крайне важно, чтобы на первом этапе создания новой инфраструктуры государство установило четкие долгосрочные правила и жестко контролировало их соблюдение. Закон об интеллектуальном учете вкупе с возможностью устанавливать долгосрочные тарифы, совершенствованием порядка льготного доступа к сетевой инфраструктуры и введением экономически обоснованной платы за резерв сетевой мощности способны обеспечить полную окупаемость концепции цифровой трансформации и создать не просто современный сетевой комплекс, а информационную шину для "цифровой экономики" страны на базе инфраструктуры "Россетей", - добавил он.

К настоящему моменту группа "Россети" уже приступила к изменению всех бизнес-процессов и созданию Единой цифровой модели сети (CIM). В результате будет сформирована матричная система управления, предусматривающая один уровень оперирования сетями вместо существующих трех, и скорость принятия решений в любых условиях кратно возрастет, при этом в штатных ситуациях инфраструктура будет управляться автоматически, а человек будет подключаться только в случае выявления аномалий и необходимости проведения глубокой аналитики.

В ближайшей перспективе будет подготовлена финальная версия стандартов для цифровой сети. Ожидается, что уже в марте текущего года они будут утверждены и компании группы "Россети" приступят к их имплементации в ходе своей инвестиционной и производственной деятельности.

"Безусловно, после установки 100% интеллектуальных приборов учета произойдет революция взаимоотношений с потребителем за счет развития двусторонней связи, которая позволит нам контролировать качество предоставляемых услуг, анализировать нагрузку и предоставлять потребителям рекомендации по повышению его энергоэффективности. Дополнительные мобильные сервисы уже крайне востребованы и мы обязаны их предоставлять", - отметил в ходе своего выступления глава энергохолдинга.

В заключение Павел Ливинский подчеркнул, что от цифровизации электросетей России выиграют все. Компания сможет снизить свои издержки (CAPEX минимум на 15%, OPEX минимум на 30%), на 50% и более будут сокращены потери, появятся внетарифные источники дохода и, как следствие всех этих факторов, вырастет рыночная капитализация компании с нынешних 153 млрд рублей по мультипликатору EV/EBITDA до 1 трлн рублей.

Государство получит современную информационную шину, заходящую практически к каждому промышленному и бытовому потребителю, снижение социальных рисков благодаря беспрецедентно надежному электроснабжению и новую продуктовую линейку, включающую компетенции по созданию цифровой инфраструктуры, для развития несырьевого экспорта.