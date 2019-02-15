На РИФ-2019 обсудили цифровую трансформацию бизнес-процессов группы "Россети"

На Российском инвестиционном форуме 2019 в Сочи эксперты обсудили планы группы «Россети» по изменению бизнес-процессов в рамках реализации концепции энергохолдинга «Цифровая трансформация 2030».



Участники дискуссии сошлись во мнении, что целью обсуждаемой трансформации является изменение логики процессов и переход на риск-ориентированное управление на основе внедрения цифровых технологий и анализа больших данных, обеспечивающие снижение OPEX и CAPEX, что в конечном счете позволит сдерживать рост сетевой составляющей в тарифах на электроэнергию для конечных потребителей.



Игорь Норвейшис, директор департамента информационных технологий компании «Россети», отметил, что цифровое управление группой компаний на базе единой корпоративной среды позволит существенно сократить затраты по разработке, внедрению, развитию и технической поддержке информационных систем, а также сроки реализации проектов по их внедрению и в то же время обеспечить сбор стандартизированных данных и их верификацию для последующего анализа с применением технологий больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.



Главный советник компании «Россети» Константин Михайленко в ходе своего выступления подчеркнул, что управление современной компанией трансформируется в бизнес-структуру, где на высшем уровне находится человек, далее машины и далее опять люди. «Человек уже сейчас исключается из принятия простых решений. И процесс необратим - средний менеджмент будет уходить, а вот куда – наверх или вниз - уже зависит от компетенции и желания самих специалистов».



При этом он заострил внимание собравшихся на том, что цифровизация многих процессов позволит высвободить дополнительное время на решение сотрудниками творческих и прикладных задач, что повысит производительность труда. В этом направлении сейчас и двигается группа «Россети».



Как уже не раз отмечалось руководителями группы «Россети» в ходе презентаций концепции «Цифровая трансформация 2030», реализация намеченных планов позволит создать не просто высокотехнологичный электросетевой комплекс, но и информационную шину на основе инфраструктуры энергохолдинга для развития цифровой экономики России. «ФСК ЕЭС на сегодняшний день построила порядка 70 тысяч километров оптико-волоконных линий связи. По всей группе «Россети» протяженность ВОЛС-ВЛ составляет порядка 150 тысяч километров, что сравнимо с крупнейшими операторами связи», - заявил директор по ИТ входящей в группу «Россети» ФСК ЕЭС Дмитрий Чибисов.



В заключение все собравшиеся еще раз подчеркнули, что цифровизация – это всего лишь инструмент, который позволяет значительно повысить эффективность бизнес-процессов, для трансформации которых недостаточно простого применения информационных технологий, а необходимо комплексное изменение всех корпоративных процедур. Именно такая цель и стоит сейчас перед «Россетями», и энергохолдинг работает над её достижением.