Интервью руководителя Национального исследовательского комитета D1 РНК СИГРЭ Александра Славинского журналу "Вести в электроэнергетике"

«Возможности любой промышленной компании определяются ее техническим уровнем. Если изделие соответствует мировому уровню, - оно востребовано. Что такое мировой уровень однозначно дает понять СИГРЭ», - заявил в интервью журналу «Вести в электроэнергетике» председатель Совета директоров компании «Изолятор», президент ООО «Масса», руководитель Национального исследовательского комитета D1 «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики» РНК СИГРЭ, постоянный представитель России в СИГРЭ Александр Славинский. Интервью публикуется в первом в этом году номере издания (№ 1 (99), 2019).

А. Славинский рассказал о задачах возглавляемого им комитета, а также о ключевых моментах работы 47-й Сессии СИГРЭ.

«Мы очень результативно участвовали в 47-й Сессии, сумели донести позицию национального энергетического сообщества по актуальным вопросам энергетики и электротехники», - подчеркнул он.

На полях Сессии состоялось важное для предприятия и для отечественной экономики событие: завод «Изолятор» подписал соглашение с индийской компанией Mehru Electrical & Mechanical Engineers о создании совместного предприятия по производству высоковольтных вводов с твердой RIP-изоляцией. Сотрудничество с Индией – одно из направлений международной деятельности «Изолятора». Завод поставляет продукцию более чем в 30 стран и намерен расширять географию сотрудничества. Международная деятельность предприятия, налаживание деловых контактов с партнерами в условиях непростой международной обстановки - основная тема интервью.