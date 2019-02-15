Минстрой России приглашает экспертов к участию в разработке Стратегии развития строительной отрасли

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства разрабатывает Стратегию развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года и приглашает к участию всех заинтересованных представителей профессионального сообщества и экспертов. Работа над Стратегией выходит на принципиально новый уровень – вести её будут проектные команды, а не одна организация. Проектные команды формируются из представителей профессионального и научного сообществ, институтов развития, а также подведомственных министерству организаций.

Функцию по координации, а также экспертному сопровождению разработки всех разделов Стратегии и формирования сводного документа возьмёт на себя Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. В качестве соорганизаторов приглашены национальные объединения строителей, изыскателей и проектировщиков.

Формирование Стратегии планируется завершить к октябрю 2019 года.

Минстрой России приглашает всех заинтересованных лиц к обсуждению приоритетов и целей, стоящих перед строительной отраслью России. Общественные и экспертные обсуждения будут организованы на всех этапах разработки. Все разработчики Стратегии будут указаны в составе авторских коллективов соответствующих разделов документа.

Первое совещание, на котором будут обсуждены вопросы организации взаимодействия между ключевыми участниками разработки Стратегии, а также механизмы и технологии привлечения к ее созданию всех заинтересованных сторон, от экспертного и научного сообществ, до представителей широкой общественности, состоится 19 февраля 2019 года в 14:00 в Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации.

Для справки:

Разработка и утверждение Стратегии согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р входит в план мероприятий («дорожную карту») по развитию конкуренции в отраслях экономики страны.

Стратегия должна охватить сферы жилищного, промышленного и инфраструктурного строительства, рынок строительных материалов и строительной техники, предусмотреть внедрение инноваций. В ходе работы над проектом Стратегии предстоит описать текущее состояние строительной отрасли, определить приоритеты, цели и задачи по направлениям развития, влияющие на достижение целевых показателей. При разработке документа должны быть учтены долгосрочные макроэкономические прогнозы развития страны, а также стратегические документы по развитию других отраслей, взаимосвязанных со строительной.

В проектные команды уже вошли АО «ДОМ.РФ», Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы», Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет», АО «Научно-исследовательский центр «Строительство», НОПРИЗ, НОСТРОЙ. Результаты работы проектных команд и созданные ими разделы Стратегии будут переданы в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации для формирования единого документа.

19 февраля 2019 года будут зарегистрированы домены www.СТРОЙСТРАТЕГИЯ.РФ и www.stroystrategy.ru а также развернут почтовый ящик для сбора предложений и заявок team@stroystrategy.ru