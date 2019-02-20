ЕС выделяет финансирование по проекту трансграничного соединения между Болгарией и Грецией

По решению Еврокомиссии болгарскому системному оператору ЕСО в рамках программы CEF (Connecting Europe Facility) выделено финансирование в размере около € 30 млн (BNG 58 млн) для проекта строительства трансграничной ВЛ от болгарской ПС Марица-Восток (Марица Изток) до греческой ПС Неа Санта (Νέα Σάντα).

Протяженность ВЛ 400 кВ ПС Марица-Восток – ПС Неа Санта составит 122 км по территории Болгарии и 29 км по территории Греции, пропускная способность – 1 500 МВт. На болгарской территории маршрут ВЛ будет проложен через общины Симеоновград, Хасково, Кырджали (Кърджали), Момчилград, Кирково в Хасковской и Кырджалийской областях.

Общая стоимость работ по проекту составляет около € 60 млн, из которых 50% затрат обеспечивается ЕСО самостоятельно. Ответственными за проект выступают ЕСО и греческий системный оператор ADMIE, между которыми в 2015 г. был подписан Меморандум о взаимопонимании по строительству ВЛ.

Проект строительства ВЛ 400 кВ ПС Марица-Восток – ПС Неа Санта является одним из пяти реализуемых ЕСО проектов, относящихся к проектам, представляющим общеевропейский интерес . Новая ВЛ укрепит региональную передающую электрическую сеть, позволит значительно увеличить обмен электроэнергией между Болгарией Грецией, а также обеспечит возможность приема в энергосистемы двух стран электроэнергии, вырабатываемой из ВИЭ на территории Северо-Восточной Греции и Южной Болгарии. Кроме того, строительство ВЛ 400 кВ ПС Марица-Восток – ПС Неа Санта увеличит пропускную способность трансграничных связей Греция – Болгария – Турция, ускорит интеграцию энергорынка Болгарии в общеевропейский рынок, рыночную конкуренцию и управляемость энергосистемы.

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