ФСК ЕЭС обновила коммутационное оборудование на волгоградской подстанции 220 кВ "Юбилейная"

В результате повышена надежность передачи мощности Волжских ГЭС и ТЭЦ в энергосистему Юга, а также качество электроснабжения одного из крупнейших российских производителей металлопроката специальных марок стали – завода «Красный Октябрь».

На подстанции были отремонтированы 12 выключателей 6 кВ. До конца года на энергообъекте специалисты ФСК ЕЭС отремонтируют еще 8 выключателей 6 кВ и 4 выключателя более высокого напряжения 110-220 кВ.

Выключатели являются важнейшим коммутационным оборудованием на подстанции. Устройства обеспечивают включение и отключение токовой нагрузки.

Подстанция 220 кВ «Юбилейная» установленной мощностью 456 МВА – один из питающих центров Волгограда с населением более 1 млн человек.