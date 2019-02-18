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Модернизация

ФСК ЕЭС обновила коммутационное оборудование на волгоградской подстанции 220 кВ "Юбилейная"

ФСК ЕЭС обновила коммутационное оборудование на волгоградской подстанции 220 кВ Юбилейная

20 февраля 2019, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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В результате повышена надежность передачи мощности Волжских ГЭС и ТЭЦ в энергосистему Юга, а также качество электроснабжения одного из крупнейших российских производителей металлопроката специальных марок стали – завода «Красный Октябрь».

На подстанции были отремонтированы 12 выключателей 6 кВ. До конца года на энергообъекте специалисты ФСК ЕЭС отремонтируют еще 8 выключателей 6 кВ и 4 выключателя более высокого напряжения 110-220 кВ.

Выключатели являются важнейшим коммутационным оборудованием на подстанции. Устройства обеспечивают включение и отключение токовой нагрузки.

Подстанция 220 кВ «Юбилейная» установленной мощностью 456 МВА – один из питающих центров Волгограда с населением более 1 млн человек.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

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