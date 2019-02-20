5 причин побывать на Cabex-2019 c RusCable.Ru

PR-Challenge 2019
21 февраля 2019, 10:12
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable.Ru, PR-Challenge, Cabex, Cabex 2019, RusCableCLUB2019
Отрасль: Кабельная промышленность
стенд RusCable на Cabex 2018
стенд RusCable на Cabex 2018
RusCable.Ru тщательно готовится к главному весеннему событию отрасли. С 19 по 21 марта в павильонах 4 и 4.1 КВЦ «Сокольники» в 18-й раз состоится Cabex – единственная в России выставка кабельно-проводниковой продукции. От нее мы не просто ждем ярких эмоций, впечатлений, новых знакомств и удачных идей для дальнейшего развития рынка кабельно-проводниковой продукции. Мы делаем все, для того чтобы и участникам, и посетителям она запомнилась по-особенному. Итак, что RusCable.Ru приготовил для Cabex–2019?
В этом году нам 20 лет. И все эти 20 лет мы работаем с крупнейшими конгрессно-выставочными мероприятиями отрасли. Конечно же, Cabex – в первых рядах мероприятий, которые мы ежегодно поддерживаем. Без преувеличения можно сказать, что мы с «Кабексом» с самого начала: все 17 лет нас неразрывно связывают крепкие деловые и дружеские отношения. Мы – постоянный генеральный информационный партнер Cabex и партнер почти всех ее участников. И каждый раз мы не только сохраняем и совершенствует традиционные форматы работы на выставке, но и всегда стараемся придумать что-то новое – то, что позволит нам рассказать об этом событии громко, ярко, в чем-то необычно. То, что позволит всем получить от «Кабекса» максимум.
Традиционно на Cabex–2019 у нас будет свой стенд. Большой, красивый, интересный и очень полезный. Мы не просто приглашаем всех гостей выставки его посетить – мы настоятельно рекомендуем это сделать. Почему?
Во-первых, наша большая дружная команда в подробностях расскажет и о самом RusCable.Ru, и о преимуществах работе с ним, об особенностях и плюсах публикаций, о возможностях, которые дают уникальные, разработанные лично нами инструменты портала. Во-вторых, мы представим свежую информацию о наших новых услугах, о которых еще нигде не писали и не говорили. В-третьих, на стенде мы, как обычно, будем проводить интервью с представителями компаний. Эти интервью будут опубликованы на нашем сайте, в Instagram, Facebook, Telegram. Кстати, можно заранее отправить заявку на такое интервью – на почту e.usatova@corp.ruscable.ru. Вот такая уникальная возможность рассказать о вашей компании огромной аудитории!
Кроме того, обязательно будут фоторепортаж и видеоотчет о всех днях работы стенда и, соответственно, о его посетителях. На нашем стенде можно будет познакомиться с ведущими представителями кабельной отрасли, ключевыми игроками на его рынке. Это будет место встречи для тех, кто хочет обзавестись новыми полезными контактами, найти партнеров, подрядчиков и новых клиентов. Гостям стенда мы обязательно вручим приятные памятные подарки!
Выставке Cabex–2019 будет посвящен отдельный выпуск нашего электронного издания RusCable Insider Digest. Все самые интересные новости, репортажи, фотоотчеты, интервью, мнения и комментарии экспертов, тематические статьи и обзоры будут опубликованы в дайджесте, аудитория которого состоит преимущественно из представителей кабельных производств России, СНГ, Европы, потребителей кабельной продукции, дилеров и дистрибьюторов, поставщиков материалов для кабельных заводов.
Кстати, попасть в этот выпуск может любой участник Cabex-2019: нужно лишь пройти небольшой опрос на нашем сайте. Несколько простых вопросов, 5–10 минут времени – и вы на страницах RusCable Insider Digest! Но самое главное – гостям нашего стенда предоставляется уникальная возможность оказаться на обложке спецвыпуска! Заманчиво? Тогда ждем с нетерпением!
В этом году мы возобновляем проект Хроники Cabex, который RusCable.Ru запустил в 2016 году. Будем в подробностях рассказывать о событиях на выставке и каждый день публиковать подробные репортажи, отчеты, проводить прямые эфиры в «Инстаграме», также расскажем о деловой программе выставки – Втором всероссийском кабельном конгрессе, который организуют MVK, ОАО «ВНИИКП» и Ассоциация «Электрокабель». Таким образом, даже те, кто на мероприятии лично присутствовать не будут, смогут оказаться буквально в центре событий не отходя от экрана. Наблюдать за ходом главного мероприятия кабельного рынка со своего смартфона, в любом месте и в любое время – как вам такая идея?
Как и в прошлом году, мы, совместно с дирекцией выставки, проводим конкурс среди отделов маркетинга и пресс-служб компаний-участников Cabex. Первый PR-Challenge оказался удачным экспериментом: мы получили множество положительных отзывов и увидели, насколько такое состязание мотивирует пиарщиков и маркетологов.
Компания-победитель получит ценные призы: от нас – размещение на обложке, на развороте и интервью в RusCable Insider Digest, подарок из магазина мерча Shop.RusCable.Ru и сертификат на 50 000 рублей на услуги RusCable.Ru; от дирекции Cabex – размещение рекламной полосы в путеводителе выставки Cabex–2020 на второй странице, размещение баннера компании на главной странице сайта выставки размером 957х80 на весь период подготовки к выставке – с 1 апреля 2019 до 19 марта 2020. PR-Challenge уже стартовал – подробно об условиях проведения можно прочитать здесь.
Итак, наша вишенка на торте – RusCableCLUB, десятый по счету. Юбилейная неформальная встреча поставщиков и потребителей рынка кабеля и электротехники пройдет в паре минут ходьбы от места проведения Cabex–2019! Вечером 20 марта, в «Яровит Холле» соберутся бизнесмены и предприниматели, топ-менеджеры ведущих производств и представителей министерств, ведомств, крупнейших электросетевых корпораций страны – те, для кого RusCable.Ru стал надежным другом, партнером, проводником на рынке кабеля и КПП. Будут щедрое праздничное меню, красочная шоу-программа, розыгрыш ценных призов 3D-фотозона, отличная музыка и награждение победителей премии «Форумчанин года» и многое-многое другое из того, что, как и Cabex–2019, запомнится надолго!
Портал RusCable.Ru благодарит всех, кто с нами уже столько лет. И тех, кто недавно присоединился к нашей большой дружной семье. Ваше доверие, ваша активность, обратная связь бесценны. Мы дорожим каждым из вас и будем рады увидеться и на выставке Cabex–2019 в КВЦ «Сокольники», и юбилейной встрече нашего Клуба в соседнем «Яровит Холле». Помните, если вы с RusCable.Ru – вы в отрасли. Потому что нам не все равно!