5 причин побывать на Cabex-2019 c RusCable.Ru

стенд RusCable на Cabex 2018 стенд RusCable на Cabex 2018

RusCable.Ru тщательно готовится к главному весеннему событию отрасли. С 19 по 21 марта в павильонах 4 и 4.1 КВЦ «Сокольники» в 18-й раз состоится Cabex – единственная в России выставка кабельно-проводниковой продукции. От нее мы не просто ждем ярких эмоций, впечатлений, новых знакомств и удачных идей для дальнейшего развития рынка кабельно-проводниковой продукции. Мы делаем все, для того чтобы и участникам, и посетителям она запомнилась по-особенному. Итак, что RusCable.Ru приготовил для Cabex–2019?



В этом году нам 20 лет. И все эти 20 лет мы работаем с крупнейшими конгрессно-выставочными мероприятиями отрасли. Конечно же, Cabex – в первых рядах мероприятий, которые мы ежегодно поддерживаем. Без преувеличения можно сказать, что мы с «Кабексом» с самого начала: все 17 лет нас неразрывно связывают крепкие деловые и дружеские отношения. Мы – постоянный генеральный информационный партнер Cabex и партнер почти всех ее участников. И каждый раз мы не только сохраняем и совершенствует традиционные форматы работы на выставке, но и всегда стараемся придумать что-то новое – то, что позволит нам рассказать об этом событии громко, ярко, в чем-то необычно. То, что позволит всем получить от «Кабекса» максимум.

Стенд, который нужно посетить



Традиционно на Cabex–2019 у нас будет свой стенд. Большой, красивый, интересный и очень полезный. Мы не просто приглашаем всех гостей выставки его посетить – мы настоятельно рекомендуем это сделать. Почему?



Во-первых, наша большая дружная команда в подробностях расскажет и о самом RusCable.Ru, и о преимуществах работе с ним, об особенностях и плюсах публикаций, о возможностях, которые дают уникальные, разработанные лично нами инструменты портала. Во-вторых, мы представим свежую информацию о наших новых услугах, о которых еще нигде не писали и не говорили. В-третьих, на стенде мы, как обычно, будем проводить интервью с представителями компаний. Эти интервью будут опубликованы на нашем сайте, в Instagram, Facebook, Telegram. Кстати, можно заранее отправить заявку на такое интервью – на почту e.usatova@corp.ruscable.ru. Вот такая уникальная возможность рассказать о вашей компании огромной аудитории!



Кроме того, обязательно будут фоторепортаж и видеоотчет о всех днях работы стенда и, соответственно, о его посетителях. На нашем стенде можно будет познакомиться с ведущими представителями кабельной отрасли, ключевыми игроками на его рынке. Это будет место встречи для тех, кто хочет обзавестись новыми полезными контактами, найти партнеров, подрядчиков и новых клиентов. Гостям стенда мы обязательно вручим приятные памятные подарки!

Спецвыпуск, который стоит прочитать



Выставке Cabex–2019 будет посвящен отдельный выпуск нашего электронного издания RusCable Insider Digest. Все самые интересные новости, репортажи, фотоотчеты, интервью, мнения и комментарии экспертов, тематические статьи и обзоры будут опубликованы в дайджесте, аудитория которого состоит преимущественно из представителей кабельных производств России, СНГ, Европы, потребителей кабельной продукции, дилеров и дистрибьюторов, поставщиков материалов для кабельных заводов.



Кстати, попасть в этот выпуск может любой участник Cabex-2019: нужно лишь пройти небольшой опрос на нашем сайте. Несколько простых вопросов, 5–10 минут времени – и вы на страницах RusCable Insider Digest! Но самое главное – гостям нашего стенда предоставляется уникальная возможность оказаться на обложке спецвыпуска! Заманчиво? Тогда ждем с нетерпением!

Хроники, которые интересно наблюдать



В этом году мы возобновляем проект Хроники Cabex, который RusCable.Ru запустил в 2016 году. Будем в подробностях рассказывать о событиях на выставке и каждый день публиковать подробные репортажи, отчеты, проводить прямые эфиры в «Инстаграме», также расскажем о деловой программе выставки – Втором всероссийском кабельном конгрессе, который организуют MVK, ОАО «ВНИИКП» и Ассоциация «Электрокабель». Таким образом, даже те, кто на мероприятии лично присутствовать не будут, смогут оказаться буквально в центре событий не отходя от экрана. Наблюдать за ходом главного мероприятия кабельного рынка со своего смартфона, в любом месте и в любое время – как вам такая идея?

Конкурс, в котором выгодно участвовать



Как и в прошлом году, мы, совместно с дирекцией выставки, проводим конкурс среди отделов маркетинга и пресс-служб компаний-участников Cabex. Первый PR-Challenge оказался удачным экспериментом: мы получили множество положительных отзывов и увидели, насколько такое состязание мотивирует пиарщиков и маркетологов.



Компания-победитель получит ценные призы: от нас – размещение на обложке, на развороте и интервью в RusCable Insider Digest, подарок из магазина мерча Shop.RusCable.Ru и сертификат на 50 000 рублей на услуги RusCable.Ru; от дирекции Cabex – размещение рекламной полосы в путеводителе выставки Cabex–2020 на второй странице, размещение баннера компании на главной странице сайта выставки размером 957х80 на весь период подготовки к выставке – с 1 апреля 2019 до 19 марта 2020. PR-Challenge уже стартовал – подробно об условиях проведения можно прочитать здесь.

Вечеринка, которую нельзя забыть



Итак, наша вишенка на торте – RusCableCLUB, десятый по счету. Юбилейная неформальная встреча поставщиков и потребителей рынка кабеля и электротехники пройдет в паре минут ходьбы от места проведения Cabex–2019! Вечером 20 марта, в «Яровит Холле» соберутся бизнесмены и предприниматели, топ-менеджеры ведущих производств и представителей министерств, ведомств, крупнейших электросетевых корпораций страны – те, для кого RusCable.Ru стал надежным другом, партнером, проводником на рынке кабеля и КПП. Будут щедрое праздничное меню, красочная шоу-программа, розыгрыш ценных призов 3D-фотозона, отличная музыка и награждение победителей премии «Форумчанин года» и многое-многое другое из того, что, как и Cabex–2019, запомнится надолго!



Портал RusCable.Ru благодарит всех, кто с нами уже столько лет. И тех, кто недавно присоединился к нашей большой дружной семье. Ваше доверие, ваша активность, обратная связь бесценны. Мы дорожим каждым из вас и будем рады увидеться и на выставке Cabex–2019 в КВЦ «Сокольники», и юбилейной встрече нашего Клуба в соседнем «Яровит Холле». Помните, если вы с RusCable.Ru – вы в отрасли. Потому что нам не все равно!