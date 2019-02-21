Elering оценил динамику цен на электроэнергию в январе 2019 г.

Согласно данным, опубликованным системным оператором Эстонии Elering, средняя цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне рынка на сутки вперед Nord Pool в январе 2019 г. по сравнению с декабрем 2018 г. выросла на 5,11% и составила € 55,76 за МВт*ч. Повышение цен зафиксировано и в других зонах – в Финляндии с € 52,32 до 55,78, в Латвии и Литве с € 53,62 соответственно до 56,62 и 56,5. Системная цена Nord Pool поднялась на 4,31%, с € 51,56 до 53,79 за МВт*ч.

Трансграничные перетоки между Эстонией и Финляндией в ≈50% времени были направлены из Эстонии в Финляндию и в ≈41% времени – из Финляндии в Эстонию, в течение ≈9% времени торговля электроэнергией между странами не осуществлялась. Доступная для торговли пропускная способность сечения в направлении Финляндии была загружена в среднем на 14%, ее полное использование наблюдалось в течение 8 часов.

Перетоки электроэнергии между Эстонией и Латвией в ≈73% времени были направлены из Эстонии в Латвию и в ≈21% времени – из Латвии в Эстонию, в остальное время торговля между странами не осуществлялась. Пропускная способность сечения в направлении Латвии была загружена в среднем на 35%, ее полное использование наблюдалось в течение 78 часов. В направлении Эстонии загрузка не превысила 5%. Доходы, полученные Elering за распределение трансграничной пропускной способности в январе 2019 г., составили около € 590 000.

Официальный сайт Elering