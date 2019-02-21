"Филип Моррис Интернэшнл" инвестирует 6 млрд рублей в Ленинградскую область

В рамках Российского инвестиционного форума состоялось публичное подписание соглашения между правительством Ленинградской области и руководством аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" (ФМИ) в России о реализации второго этапа инвестиционного проекта по локализации производства инновационной продукции в Ленинградской области на фабрике "Филип Моррис Ижора".

В течение 2019-2020 годов компания намеревается инвестировать порядка 6 млрд рублей в модернизацию фабрики "Филип Моррис Ижора": установку 3-х производственных линий по производству табачных стиков для электрической системы нагревания (в дополнение к двум уже установленным в 2018 году), установку одной производственной линии по первичной переработке табака, модернизацию зданий, сооружений и инженерных систем фабрики для обеспечения установки оборудования по производству инновационной продукции, а также в строительство водоочистных сооружений.

"Для Ленинградской области соглашение с аффилированными компаниями "Филип Моррис Интернэшнл" в России очень своевременно, так как мы взяли курс на модернизацию производства, цифровизацию и инновации", - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Наше решение о реализации масштабной инвестиционной программы основано не только на планах компании по трансформации своего бизнеса и перехода к производству инновационной продукции с пониженным риском, но и во многом на нашей уверенности в будущем российской экономики и инвестиционной привлекательности российского рынка. На данный момент "Филип Моррис Ижора" является одной из шести фабрик ФМИ в мире, которые полностью или частично перешли на производство бездымной табачной продукции". – подчеркнул президент аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России и Беларуси Ашок Раммохан.

В конце 2018 года состоялся запуск производственных линий табачных стиков, что стало первым итогом реализации масштабной инвестиционной программы ФМИ по развитию высокотехнологичного производства инновационной продукции в России. К концу года инвестиции в локализацию производства составили 7,6 млрд рублей.

ТАСС