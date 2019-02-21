На Читинскую ТЭЦ-1 доставлено оборудование "Силовых машин"

В рамках проекта по модернизации турбины №1 Читинской ТЭЦ-1 на площадку ТЭЦ доставлен ротор цилиндра высокого давление массой 12 тонн.

Договор на модернизацию теплофикационной турбины ПТ-60-90/13 Читинской ТЭЦ-1 предусматривает производство комплекта оборудования для модернизации турбины, в том числе таких крупных узлов как ЦВД, ротора высокого давления и коробки стопорного клапана, а также узлов для модернизации в условиях станции цилиндра среднего и низкого давления (ЦСНД). Кроме, того специалисты «Силовых машин» окажут услуги шеф-монтажа.



Изготовление оборудования ведется на Ленинградском металлическом заводе, входящем в состав энергомашиностроительной компании «Силовые машины».



В результате работ теплофикационная паровая турбина мощностью 60 МВт будет переоборудована в тип «ПР» (противодавленческую). Новая проточная часть ЦНД, разработанная конструкторами компании, позволяет в ходе модернизации исключить из работы конденсатор и избежать тепловых потерь, направляя весь пар в теплофикационный отбор.



Реализация проекта повысит надежность отпуска тепловой и электрической энергии ТЭЦ, продлит срок службы оборудования, повысит экономичность Читинской ТЭЦ-1 при работе турбины в режиме противодавления.



Завершение отгрузки оборудования и начало работ по его монтажу на станции запланировано на второй квартал 2019 года.

Energyland