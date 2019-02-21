Начался основной этап строительства станции "Зюзино" Большого кольца метро

Стартовал основной этап строительства станции "Зюзино" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро, сообщили в четверг в пресс-службе столичного департамента строительства.

Там отметили, что на стройплощадке будущей станции началось возведение монтажной камеры для тонннелепроходческих комплексов. Также специалисты устанавливают ограждения котлована и производят выемку грунта.

В ведомстве напомнили, что станция "Зюзино" будет расположена в районе пересечения улицы Каховка и Севастопольского проспекта. Станция запроектирована с двумя подземными вестибюлями.

Ранее сообщалось, что Москомархитектура утвердила дизайн-проект станции "Зюзино". Она будет выполнена в черно-желтом цвете. Оформление потолка будет напоминать пчелиные соты, которым придадут объемность при помощи светодиодов и комбинации пластин.

Проект БКЛ является ключевым в программе развития столичной подземки. Протяженность нового кольца составит около 70 км, на нем расположится 31 станция.

Первые пять станций стартового участка БКЛ открылись для пассажиров в феврале 2018 года. На сегодняшний день на всех участках Большого кольца ведутся работы по проектированию и строительству.

Interfax