ПАО "МРСК Северо-Запада" заменит более 27 тысяч опор ЛЭП в 2019 году

В 2019 году ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») направит 4,1 млрд рублей на техническое обслуживание и ремонт электросетевого комплекса в Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, республиках Коми и Карелия. Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей энергетики заменят 27,6 тысячи опор и отремонтируют 10 тыс. километров ЛЭП классом напряжения от 0,4 до 220 киловольт.

Программа технического обслуживания и ремонтов, которую на 80% планируется выполнить собственными силами компании, предусматривает замену 51 тыс. изоляторов, 1,1 тыс. километров проводов, а также ремонт 1 661 трансформаторных подстанций и 1,2 тыс. выключателей.



В 2019 году энергетики планируют расчистить 16,3 тыс. гектар просек воздушных линий электропередачи. Для сокращения затрат на содержание просек энергетики используют мульчеры. После измельчения такой спецтехникой деревьев и кустарников, растущих вблизи ЛЭП, цикл расчистки увеличивается до 8-10 лет, в то время как после ручной расчистки работы нужно снова проводить через 4-6 лет.



Программа технического обслуживания и ремонтов 2019 года сформирована специалистами ПАО «МРСК Северо-Запада» на основании данных системы управления производственными активами и риск-ориентированного подхода с учетом анализа технологических нарушений и их последствий, а также фактического состояния оборудования.