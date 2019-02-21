Уралатомэнергоремонт готовится к ремонтной кампании на Белоярской АЭС

Продолжается подготовка к среднему ремонту блока № 3 и текущему ремонту блока № 4 Белоярской АЭС. Еженедельно проходят ремонтные совещания, активно формируется перечень материалов и инструментов, корректируются графики.

На 4-м блоке выполняются мероприятия в соответствии с годовым графиком ремонта оборудования атомных станций. «Наши специалисты поддерживают работоспособность оборудования энергоблока: важно, чтобы все элементы системы работали исправно, тогда блок работает без перебоев и остановов. Это очень важно», - прокомментировал руководитель службы по подготовки производства «УралАЭР» Дмитрий Распопов.

«Ожидается совмещение двух ремонтов по срокам, – рассказал руководитель службы по производству «УралАЭР» Алексей Соловьёв, - две недели будет заканчиваться ремонт 3-го блока, и начнётся ремонт 4-го блока. Возможна временная нехватка персонала, поэтому наша задача - грамотно и качественно выполнить все подготовительные мероприятия. Всё, что возможно сделать до основного времени ремонта, выполнить сейчас».

Дмитрий Распопов: «Год вообще начался очень активно. Дел запланировано много. Весной - это выполнение договора с Новолипецким металлургическим комбинатом в городе Ревда. Будем выполнять большой объём работ по замене фильтров. Готовимся к летней сессии на Армянской АЭС, где мы, вместе с Волгодонским филиалом АЭР, будем выполнять комплекс мероприятий по модернизации турбоагрегата №4. Сейчас составляются перечни материалов, комплектующих, графики монтажа. Ведём активную деятельность по сооружению КТС-4: это модернизация котельной, монтаж котлов №3 и №4, включая все необходимые работы по этому объекту. Впереди дел много».

Energyland