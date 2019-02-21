В тамбовском индустриальном парке "Уварово" построят энергоцентр

В тамбовском индустриальном парке "Уварово" будет построен энергоцентр для предоставления инфраструктурных услуг; соответствующее соглашение администрация города Уварово подписала с одним из резидентов парка - ООО "Энергоцентр – Уварово", сообщил в среду РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Соглашение, подписанное в Тамбове в рамках мероприятий по поводу Дня города Уварово, предусматривает сооружение в индустриальном парке "Уварово" энергоцентра для предоставления инфраструктурных услуг – электроэнергии, пароснабжения, водоснабжения, водоотведения, канализации и прочих. Ориентировочная стоимость проекта превышает 510 миллионов рублей. Мощность первой очереди составит 3МВт электроэнергии и 10 тонн пара/час, второй – расширение до 6МВт и 16 тонн пара/час с возможностью дальнейшего увеличения мощностей, пояснил он.

"Срок ввода в эксплуатацию энергоцентра – третий квартал 2019 года. В результате резиденты будут обеспечены дешевой электроэнергией, что является важным конкурентным преимуществом", - приводит пресс-служба слова главы города Уварово Владислава Денисова.

РИА Новости