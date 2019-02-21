Заместитель полномочного представителя Президента России в УФО Виктор Дубенецкий посетил диспетчерский центр ОДУ Урала

20 февраля Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Урала» (ОДУ Урала) посетила делегация аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе во главе с заместителем полномочного представителя Виктором Дубенецким.

В рабочей встрече приняли участие генеральный директор ОДУ Урала Владимир Павлов и руководители функциональных направлений филиала Системного оператора.

Гости ознакомились со структурой и задачами АО «СО ЕЭС», современными технологиями и принципами организации оперативно-диспетчерского управления, а также побывали в диспетчерском зале, где в реальном времени понаблюдали за процессом управления режимом энергосистемы. Руководители ОДУ Урала рассказали о трехуровневой системе оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России, роли Системного оператора в обеспечении стабильного функционирования энергосистемы страны, задачах, решаемых специалистами филиала в процессе управления электроэнергетическим режимом Объединенной энергосистемы Урала (ОЭС Урала). Также гостям рассказали о реализуемых Системных оператором реальных проектах цифровизации, имеющих ощутимый положительный эффект для энергосистемы и потребителей – системе мониторинга запаса устойчивости (СМЗУ), дистанционном управлении оборудованием подстанций и солнечных электростанций.

В Центре тренажерной подготовки персонала гостям была представлена презентация о деятельности Системного оператора и его филиала – ОДУ Урала. В ходе встречи обсуждались планы модернизации и строительства объектов электроэнергетики, динамика промышленного электропотребления и прогнозируемая нагрузка в энергосистемах, расположенных на территории УФО.

Виктор Дубенецкий отметил роль ОДУ Урала в обеспечении надежного электроснабжения потребителей Уральского федерального округа, высоко оценил уровень подготовки персонала и оснащенность диспетчерского центра современными техническими средствами и технологиями оперативно-диспетчерского управления. Он подчеркнул, что обеспечение надежного функционирования и развития ОЭС Урала является залогом устойчивого роста производства предприятий металлургии, машиностроения и нефтегазового комплекса.

В завершение рабочей встречи, генеральный директор ОДУ Урала Владимир Павлов отметил, что визит заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе свидетельствует о высоком внимании органов власти к вопросам стабильного функционирования и развития электроэнергетического комплекса региона.