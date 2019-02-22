ГК "Москабельмет" — партнер шоу-программы RusCableCLUB-2019

Cabex 2018 Cabex 2018 RusCableCLUB-2018

Осталось меньше месяца до начала одного из самых грандиозных событий в кабельной промышленности этого года – 10-го, юбилейного RusCableCLUB-2019. Билеты на единственный рейс уникального пассажирского авиалайнера RusCable Airlines почти раскуплены, маршрут полета определен. Пассажиров ожидает незабываемое путешествие, приятная и легкая атмосфера общения, знакомств и встреч старых друзей; живая музыка; яркие ведущие; интересные конкурсы и многое другое. И, конечно же, в этом году посетителей клуба ждет впечатляющая шоу-программа, которая никого не оставит равнодушным! Партнером шоу-программы RusCableCLUB-2019 выступила Группа компаний «Москабельмет».

Группа компаний «Москабельмет» является одним из лидеров российского рынка кабельно-проводниковой продукции, специализирующимся на выпуске медной катанки, медной проволоки, обмоточных проводов, оптических, силовых и контрольных кабелей, а также уникальной продукции – инновационного силового кабеля марки ТЭВОКС. Предприятие осуществляет полный производственный цикл от изготовления медной катанки до производства конечной продукции – готовых кабельно-проводниковых изделий. Это достигается благодаря широкому перечню заводов, входящих в группу компаний.

Основным заводом ГК «МКМ», является один из старейших и известнейших заводов России, завод «Москабель», встречающий в этом году свое 124-летие. Также, в ГК «МКМ» входят такие известные производства как: «Москабель-Цветмет», «Москабель-Фуджикура», «Москабель-Обмоточные провода», «Элкат», «Воротынский энергоремонтный завод» и другие. Продукция Группы компаний широко востребована в энергетической, транспортной, строительной, машиностроительной, атомной, оборонно-промышленной, нефтегазовой отраслях. Клиентами предприятия являются крупнейшие представители отрасли: ОАО «Росэнергоатом», Метрополитены РФ, ОАО «Россети», ОАО «Оборонэнерго».

Одним из главных достижений ГК «МКМ» в 2018 году, стал ввод в эксплуатацию передовой разработки предприятия – термостойкого кабеля ТЭВОКС и включение его в реестр инновационных решений ПАО «Россети». ТЭВОКС представляет собой силовой кабель с термостойкой бумажной пропитанной изоляцией, имеющий характеристики сопоставимые с кабелем исполнения из сшитого полиэтилена. В кабелях ТЭВОКС увеличены длительно допустимые токовые нагрузки и токи короткого замыкания, при номинальной рабочей температуре 80°С; устранены ограничения по уровню прокладки. А совсем недавно, Группа компаний «Москабельмет» представила новый силовой кабель с этиленпропиленовой резиной на низкое и среднее напряжение - ТЭВОКС® Рв. Впервые с образцами новой продукции можно будет ознакомиться на стенде компании, с которым она выступит в рамках Международной выставки кабельно-проводниковых изделий Cabeх 2019. Также, вниманию посетителей выставки будут доступен весь ассортимент продукции, выпускаемый Группой компаний.

В рамках выставки прошлого года, Cabex 2018, на стенде компании была открыта собственная «станция метро», на которой посетителей выставки встречали сотрудники Группы компаний. Уверены, что в этом году, концепция стенда будет еще более оригинальной и захватывающей. Интересно отметить, что во время выставки свое интервью порталу RusCable.Ru дал генеральный директор ГК «МКМ» – Павел Моряков. Большая часть интервью была посвящена вопросам именно по кабелю «ТЭВОКС», о его отличиях, назначении. Павел Валерьевич рассказал о текущем положении дел на площадке «МКМ»; о том, каково это, иметь кабельное производство в центре Москвы; о трендах в промышленности; а также подискутировал на многие темы, от типичной битвы мнений «СПЭvsБПИ», до возможности перестроить производство под общественные проекты типа «Москабель-Парк». Это лишь малая часть всего интервью, которое заняло более 40 минут. Посмотреть его вы можете ниже.

В этом году, ГК «МКМ» официально поддержала главную неформальную встречу специалистов кабельной промышленности – RusCableCLUB-2019, выступив партнёром уникальной шоу-программы мероприятия. Гостей клуба ждет оригинальное и неповторимое шоу, со множеством номеров и искрометным юмором отличного ведущего. Это событие оставит в памяти участников юбилейного Клуба массу ярких впечатлений и эмоций на долгие годы вперед.

Если вы все еще не присоединились к числу пассажиров RusCable Airlines, то это можно сделать, забронировав билет на сайте Клуба. Но рекомендуем поторопиться, их осталось уже меньше 30. Ждем вас на RusCableCLUB-2019!