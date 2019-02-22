Портал RusCable.Ru и весь коллектив медиахолдинга "РусКабель"поздравляет всех партнеров, друзей, коллег, работников электротехнической, кабельной и смежных областей с 23 февраля!

Традиционно в этот день мы поздравляем военных, полицейских, сотрудников МЧС и других силовых ведомств, которые служат делу укрепления обороноспособности и повышению безопасности нашего государства. Любовь к Родине, готовность отстаивать ее интересы всегда остаются в душе каждого россиянина. Труд защитника Отечества востребован сполна – такова цена мира и спокойствия на родной земле. В первую очередь, в такой день принято чествовать ветеранов, чьи героические подвиги являются примером истинного патриотизма, мужества, благородства и беззаветного служения своему народу.



Также в День защитника Отечества мы поздравляем и всех мужчин, кто является надежной опорой для своих близких, защищает мир и покой в своих семьях. Желаем крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и собственных силах, мира и благополучия, бесконечный запас энергии!



Каждый из нас является защитником. Защитником своей Родины, семьи, детей, интересов и убеждений. Жедаем каждому из Вас не отступать и не боятся отстаивать и защищать все то, чем вы дорожите. С праздником!



С уважением, портал RusCable.Ru, Медиахолдинг «РусКабель»