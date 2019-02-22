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Инвестиции (проекты)

РЖД инвестирует около 32 млрд рублей в развитие Горьковской железной дороги в 2019 году

РЖД инвестирует около 32 млрд рублей в развитие Горьковской железной дороги в 2019 году

22 февраля 2019, 17:50
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, РЖД
Отрасль: Электроэнергетика Строительство 

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Инвестиции в развитие Горьковской железной дороги (ГЖД) в 2019 году составят порядка 32 млрд рублей, средства будут направлены на строительство путей, развитие железнодорожных узлов и пограничных станций, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой Кировского региона ГЖД.

В рамках проекта к 2024 году планируется реконструировать станции Лянгасово (Кировская область) и Балезино (Удмуртская Республика). В частности, на увеличение пропускной способности станции Балезино в 2019 году планируется направить 133,1 млн рублей.

Также в 2019 году продолжится реализация проекта строительства высокоскоростной пассажирской железнодорожной магистрали Москва-Казань на сумму более 1,9 млрд рублей.

Горьковская железная дорога (ГЖД) - один из филиалов Российских железных дорог, обслуживающий часть Поволжья и Предуралье. Штаб-квартира находится в Нижегородской области. В зону обслуживания ГЖД попадает 15 регионов России, в том числе 6 республик. Общая длина обслуживаемых путей порядка 12 тыс. км.

ТАСС

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