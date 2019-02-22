Системный оператор ЮАР будет разделен по видам деятельности

Президент ЮАР заявил об отмене планов приватизации вертикально интегрированного государственного энергохолдинга Eskom Holdings (Eskom), в том числе выполняющего функции системного оператора страны, и объявил о планах выделения в составе Eskom трех отдельных предприятий под общим руководством холдинговой компании.

Каждое предприятие будет отвечать за определенный сегмент деятельности: производство, передача или распределение электроэнергии. Разделение по сферам деятельности может помочь Eskom решить свои финансовые проблемы и стать более привлекательным для новых инвестиций, так как обособление затрат и возложение ответственности в каждом сегменте деятельности на отдельные предприятия позволит Eskom легче привлекать финансирование от кредитных организаций.

Правительство также объявило, что оно поддержит некоторые краткосрочные долговые обязательства холдинга, и в ближайшее время представит подробную информацию об этом. Тем не менее, государственные субсидии не будут выделены в целях поддержки Eskom в долгосрочной перспективе, чтобы не перегружать экономику страны неуправляемыми долгами.

В целях решения своих финансовых проблем Eskom ранее в 2019 г. подала в национальный регулятор в энергетике (National Energy Regulator of South Africa, NERSA) запрос на повышение тарифов на электроэнергию на 45% в течение следующих трех лет, что значительно превышает рост тарифов (4,41%), утвержденный NERSA на период 2019-2020 гг.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata