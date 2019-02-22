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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Системный оператор ЮАР будет разделен по видам деятельности

Системный оператор ЮАР будет разделен по видам деятельности

22 февраля 2019, 16:40
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: Eskom
Отрасль: Электроэнергетика 

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Президент ЮАР заявил об отмене планов приватизации вертикально интегрированного государственного энергохолдинга Eskom Holdings (Eskom), в том числе выполняющего функции системного оператора страны, и объявил о планах выделения в составе Eskom трех отдельных предприятий под общим руководством холдинговой компании.

Каждое предприятие будет отвечать за определенный сегмент деятельности: производство, передача или распределение электроэнергии. Разделение по сферам деятельности может помочь Eskom решить свои финансовые проблемы и стать более привлекательным для новых инвестиций, так как обособление затрат и возложение ответственности в каждом сегменте деятельности на отдельные предприятия позволит Eskom легче привлекать финансирование от кредитных организаций.

Правительство также объявило, что оно поддержит некоторые краткосрочные долговые обязательства холдинга, и в ближайшее время представит подробную информацию об этом. Тем не менее, государственные субсидии не будут выделены в целях поддержки Eskom в долгосрочной перспективе, чтобы не перегружать экономику страны неуправляемыми долгами.

В целях решения своих финансовых проблем Eskom ранее в 2019 г. подала в национальный регулятор в энергетике (National Energy Regulator of South Africa, NERSA) запрос на повышение тарифов на электроэнергию на 45% в течение следующих трех лет, что значительно превышает рост тарифов (4,41%), утвержденный NERSA на период 2019-2020 гг.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

Компания: АО "СО ЕЭС"

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