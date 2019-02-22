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Модернизация

Энергетики ПАО "МРСК Волги" активно используют тепловизионную методику обследования оборудования

Энергетики ПАО МРСК Волги активно используют тепловизионную методику обследования оборудования

25 февраля 2019, 11:00
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ВОЛГИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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В 2018 году энергетики ПАО «МРСК Волги»  выполнили более 15 тысяч тепловизионных обследований. Проверены 13 716 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 688 подстанций и 654 воздушных линий электропередачи 35-220 кВ.

Благодаря использованию тепловизионных технологий энергетики быстро и безопасно получают информацию о состоянии электросетевого оборудования без вывода его из эксплуатации и перерывов в электроснабжении потребителей. Еще одним плюсом является универсальность – такой вид диагностики позволяет контролировать техническое состояние подстанций и линий электропередачи.

Данные, полученные в результате тепловизионных обследований, наряду с другими видами диагностики способствуют своевременному обнаружению недопустимых дефектов электросетевого оборудования. Получаемая информация позволяет эффективно планировать и проводить ремонтные работы, обеспечивающие надежность электросетевого комплекса и электроснабжения потребителей.

Компания: ПАО "МРСК Волги"

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