Энергетики ПАО "МРСК Волги" активно используют тепловизионную методику обследования оборудования

В 2018 году энергетики ПАО «МРСК Волги» выполнили более 15 тысяч тепловизионных обследований. Проверены 13 716 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 688 подстанций и 654 воздушных линий электропередачи 35-220 кВ.

Благодаря использованию тепловизионных технологий энергетики быстро и безопасно получают информацию о состоянии электросетевого оборудования без вывода его из эксплуатации и перерывов в электроснабжении потребителей. Еще одним плюсом является универсальность – такой вид диагностики позволяет контролировать техническое состояние подстанций и линий электропередачи.

Данные, полученные в результате тепловизионных обследований, наряду с другими видами диагностики способствуют своевременному обнаружению недопустимых дефектов электросетевого оборудования. Получаемая информация позволяет эффективно планировать и проводить ремонтные работы, обеспечивающие надежность электросетевого комплекса и электроснабжения потребителей.