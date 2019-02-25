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Инновации (разработки)

"Камский кабель" получил свидетельство Российского Речного Регистра

Камский кабель, камкабель, сертификация

«Камский кабель» получил свидетельство Российского Речного Регистра. Документ подтверждает возможность изготовления и испытания судовых кабелей в соответствии с правилами РРР

Судовые кабели предназначены для эксплуатации на судах морского флота неограниченного района плавания, речного флота, береговых и плавучих сооружениях. Кабели применяются в силовых и осветительных сетях  в цепях управления, сигнализации и межприборных соединений, а также для подвижной и неподвижной прокладки внутри помещений и открытой палубе.

Российский Речной регистр (РРР) – федеральное автономное учреждение, в задачи которого входит классификация и освидетельствование судов и плавучих объектов. «Камский кабель» сотрудничает уже много лет. За это время освидетельствование прошли десятки марок кабелей и проводов.

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