Цифровые сети Калининградской области заняли первое место в рейтинге снижения потерь группы "Россети" - 2018

Компания «Россети» по итогам работы в 2018 году составила рейтинг снижения дочерними предприятиями потерь электроэнергии в сетях низких и средних классов напряжения. Среди 67 регионов, в которых «Россети» управляют сетями 0,4-35 кВ, лидирующую позицию заняла Калининградская область.

Работающая в регионе компания «Янтарьэнерго» (входит в группу «Россети») показывает положительную динамику по снижению потерь на протяжении нескольких лет. С 2014 года потери в сетях низкого и среднего класса напряжения снизились практически в два раза - с 21,03% до 12,88 %. При этом уровень потерь в сетях 0,4-20 кВ «Янтарьэнерго» в 2018 году составил 12,88 % при плановом значении 13,38 %.

Рейтинг снижения потерь составляется компанией «Россети» на ежегодной основе. При начислении или списании баллов с компании учитываются такие показатели, как выполнение ею стимулирующего плана, уровень потерь и динамика показателей. По итогам 2018 года в тройку «лидеров», помимо «Янтарьэнерго», попали еще «Тюменьэнерго» и Томская распределительная компания.

Проанализировав полученные результаты, специалисты «Россетей» отметили, что значительный положительный эффект в решении проблемы потерь электроэнергии оказала цифровая трансформация электросетей самого западного региона страны.

С 2016 года в рамках реализации совместного проекта «Янтарьэнерго» с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) «Строительство интеллектуальных сетей», программ «Энергосервисный договор 1,2,3,4», программы перспективного развития систем учета по всей области на сегодняшний день установлено более 95 тысяч интеллектуальных приборов учета, что только за один 2018 год позволило снизить потери более чем на 177 млн кВт⋅ч.

При этом в первом в регионе цифровом районе электрических сетей – Мамоновском – потери составили чуть более 9 процентов, в то время как плановый показатель в целом для всей компании «Янтарьэнерго» на 2019 год - 12,81 %.

Снижению потерь электроэнергии способствуют и мероприятия по выявлению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. В 2018 году установлено более пятисот случаев незаконного потребления электроэнергии. Граждане и предприятия «своровали» свыше 13 млн кВт⋅ч. Ущерб, который будут вынуждены компенсировать злоумышленники, с учетом установленных тарифов оценивается в 34 млн руб.

В рамках реализации концепции «Цифровая трансформация 2030» сетевые предприятия группы «Россети» оснастят на 100% все точки на границе балансовой принадлежности интеллектуальными приборами учета для, в том числе, снижения потерь электроэнергии. Существующие расчеты показывают, что к концу 2030 года после воплощения в жизнь планов потери в сетях 0,4-20 кВ в среднем по группе «Россети» не превысят 8,89%.