В Самарской области создадут 1,2 тыс. рабочих мест

Льготы, которые получают предприятия, размещающиеся на территории опережающего социально-экономического развития «Чапаевск» в Самарской области, заинтересовали бизнес. Постановление правительства о создании в городском округе Чапаевск особой экономической зоны вступает в силу сегодня, 23 февраля.

Создание ТОР «Чапаевск» позволит создать порядка 1,2 тыс. постоянных рабочих мест и привлечь свыше 4,7 млрд рублей инвестиций.

Правительство Самарской области подписало рамочные соглашения с инвесторами. В планах строительство комбината по производству изделий из древесно-полимерных композитов, предприятия по производству современных строительных материалов.

Кроме того, планируется массовое производство жилых домов и строительных конструкций, организация серийного производства забойных телеметрических систем с комплексированным каналом связи для бурения горизонтальных скважин, производство газопоршневых электростанций, организация комплексного предприятия по первичной переработке изношенных автомобильных шин, строительство обувной фабрики и производство мешкотары.

Парламентская газета