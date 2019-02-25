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Инвестиции (проекты)

В Самарской области создадут 1,2 тыс. рабочих мест

В Самарской области создадут 1,2 тыс. рабочих мест

25 февраля 2019, 13:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ТОР, ЧАПАЕВСК
Отрасль: Строительство 

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Льготы, которые получают предприятия, размещающиеся на территории опережающего социально-экономического развития «Чапаевск» в Самарской области, заинтересовали бизнес. Постановление правительства о создании в городском округе Чапаевск особой экономической зоны вступает в силу сегодня, 23 февраля.

Создание ТОР «Чапаевск» позволит создать порядка 1,2 тыс. постоянных рабочих мест и привлечь свыше 4,7 млрд рублей инвестиций.

Правительство Самарской области подписало рамочные соглашения с инвесторами. В планах строительство комбината по производству изделий из древесно-полимерных композитов, предприятия по производству современных строительных материалов.

Кроме того, планируется массовое производство жилых домов и строительных конструкций, организация серийного производства забойных телеметрических систем с комплексированным каналом связи для бурения горизонтальных скважин, производство газопоршневых электростанций, организация комплексного предприятия по первичной переработке изношенных автомобильных шин, строительство обувной фабрики и производство мешкотары.

 

Парламентская газета

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