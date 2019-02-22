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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Верховный суд Ирландии оставил в силе решение о строительстве трансграничного соединения North - South Interconnector

Верховный суд Ирландии оставил в силе решение о строительстве трансграничного соединения North - South Interconnector

25 февраля 2019, 17:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: North - South Interconnector
Отрасль: Электроэнергетика 

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Верховный суд Ирландии (Supreme Court of Ireland) 19 февраля 2019 г. принял решение по апелляции на решение Высокого суда (High Court) в отношении проекта трансграничного соединения Север - Юг между Ирландией и Северной Ирландией (North - South Interconnector).

Соединение Север - Юг входит в список проектов общего интереса (PCIs) ЕС и предусматривает строительство ВЛ 400 кВ переменного тока между графством Мит (Meath) в Ирландии и графством Тирон (Tyrone) в Северной Ирландии. Проект реализуется совместно системными операторами Ирландии EirGrid и Северной Ирландии SONI.

В августе 2017 г. Высокий суд подтвердил законность разрешения (planning approval), выданного для North - South Interconnector государственным Советом по планированию (An Bord Pleanála). Судебное разбирательство было инициировано группой активистов North East Pylon Pressure (NEPP), выступающих против строительства соединения в габаритах ВЛ2 из-за ущерба, который, по мнению NEPP, будет нанесен окружающей среде. NEPP была подана апелляция, по итогам рассмотрения которой Высокий суд в январе 2018 г. оставил свое первоначальное решение без изменений, после чего следующая апелляционная жалоба была направлена уже в Верховный суд. Решение Верховного суда как суда последней инстанции в Ирландии является окончательным и не может быть обжаловано.

Официальные сайты SONI, EirGrid

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