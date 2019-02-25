ФСК ЕЭС повысит грозовую защиту на линии электропередачи между Ондской и Путкинской ГЭС в Республике Карелия

Начаты работы по модернизации заземляющих устройств на более чем 250 опорах линии электропередачи 330 кВ «Ондская ГЭС – Путкинская ГЭС», участвующей в работе Северного транзита, который соединяет объекты Кольской, Карельской и Ленинградской энергосистем.

На воздушных линиях электропередачи требуется заземлять металлические и железобетонные опоры, имеющие грозозащитный трос или другие устройства грозозащиты. Это оборудование эффективно предотвращает влияние грозовых и внутренних коммутационных перенапряжений на энергообъект. Работы ведутся в рамках Целевой программы повышения грозоупорности: запланировано реконструировать 1109 заземляющих устройств.

Линия электропередачи 330 кВ «Ондская ГЭС – Путкинская ГЭС» имеет протяженность 123 км. Это транзитная линия высокого класса напряжения, которая связывает энергосистемы севера Республики Карелия и Мурманской области.