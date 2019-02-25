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Модернизация

ФСК ЕЭС повысит грозовую защиту на линии электропередачи между Ондской и Путкинской ГЭС в Республике Карелия

ФСК ЕЭС повысит грозовую защиту на линии электропередачи между Ондской и Путкинской ГЭС в Республике Карелия

26 февраля 2019, 12:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Начаты работы по модернизации заземляющих устройств на более чем 250 опорах линии электропередачи 330 кВ «Ондская ГЭС – Путкинская ГЭС», участвующей в работе Северного транзита, который соединяет объекты Кольской, Карельской и Ленинградской энергосистем.

На воздушных линиях электропередачи требуется заземлять металлические и железобетонные опоры, имеющие грозозащитный трос или другие устройства грозозащиты. Это оборудование эффективно предотвращает влияние грозовых и внутренних коммутационных перенапряжений на энергообъект. Работы ведутся в рамках Целевой программы повышения грозоупорности: запланировано реконструировать 1109 заземляющих устройств.

Линия электропередачи 330 кВ «Ондская ГЭС – Путкинская ГЭС» имеет протяженность 123 км. Это транзитная линия высокого класса напряжения, которая связывает энергосистемы севера Республики Карелия и Мурманской области.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

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