LS Cable & System и ISA CTEEP подписали контракт на поставку кабелей

Представители компания LS Cable & System сообщили, что подписали контракт с оператором энергосети Бразилии на поставку подводных и подземных кабелей. Об этом сообщает Yonhap News.

Как сообщили представители компании, подводные кабели высокого напряжения и общей длинной в 100 км будут доставлены в штат на юге Бразилии, Санта-Катарина для компании ISA CTEEP.

Согласно информационному источнику, энергосистема Бразилии устарела и 60% электроэнергии вырабатывается гидроэлектростанциями, установленными на реках Амазонка и Парана.

В 2007 году компания LS Cable & System впервые разработала подводные кабели, после чего с 2012 года начала подписывать контракты на поставку подводных кабелей. Известно, что южнокорейская компания сотрудничала с компаниями Венесуэлы, Дании, Нидерландов, США и Канады.

ИА REGNUM