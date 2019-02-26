На модернизацию ж/д инфраструктуры Петербурга планируется выделить 292 млрд рублей

Правительством города совместно с ОЖД подготовлен перечень предложений по развитию петербургского железнодорожного узла, который включает в себя 31 мероприятие

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга совместно с Октябрьской железной дорогой (ОЖД, филиал ОАО "РЖД") разработал проекты модернизации городского железнодорожного узла, сообщил во вторник журналистам председатель комитета Александр Головин.

"Правительством Санкт-Петербурга совместно с ОЖД подготовлен перечень предложений по развитию петербургского железнодорожного узла, который включает в себя 31 мероприятие на сумму 292 млрд рублей", - сказал он.

В список проектов вошли инициативы по повышению регулярности движения пригородных электропоездов, увеличению протяженности ускоренных маршрутов между близлежащими населенными пунктами, а также организации новых транспортно-пересадочных узлов.

В начале февраля 2019 года врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов договорился с главой РЖД Олегом Белозеровым о выделении 83 млрд рублей на развитие железнодорожной инфраструктуры города. По результатам достигнутой с РЖД договоренности, речь пойдет о развитии переходов над железнодорожными путями, мостов, путепроводов.

Железнодорожный узел Петербурга

Санкт-Петербургский железнодорожный узел - крупнейший на Северо-Западе России, второй по величине в стране после Московского, является частью девятого международного транспортного коридора. Узел включает 423 км железных дорог. Железнодорожные пути и станции занимают в Санкт-Петербурге примерно 4 тыс. гектаров. Грузооборот железнодорожного узла достиг уровня более 110 млн т в год.

Петербургский железнодорожный узел во многом выполняет функции сортировочного центра для внешнеэкономических грузопотоков и предприятий других регионов, направленных в сторону Финляндии, стран Прибалтики и портов Балтийского моря.

В состав узла входит пять вокзалов - Балтийский, Витебский, Московский, Ладожский, Финляндский, две сортировочные и две портовые станции, а также 10 пассажирских направлений.

ТАСС