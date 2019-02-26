Власти Франции выделят средства на строительство плавучих ветропарков

Еврокомиссия одобрила планы Франции оказать финансовую помощь при реализации проектов строительства четырех плавучих ветропарков. Об этом говорится в сообщении комиссии.

Речь идет о таких проектах, как Groix Belle Ile, Golf du Lion, Eolmed и Provence Grand Large. Один из ветропарков будет расположен в Атлантическом океане, остальные три – в Средиземном море. Ветропарки, вырабатывающие электричество из возобновляемого источника энергии, «будут способствовать достижению энергетических и климатических целей ЕС без существенного влияния на конкуренцию» на едином рынке, отмечается в пресс-релизе.

Каждая плавучая ветряная электростанция будет состоять из трех-четырех турбин мощностью 24 МВт. Турбины будут установлены в море на поплавках. Между собой, а также с землей они будут соединены подводным кабелем.

«Целью государственной поддержки является тестирование различных технологических решений с долгосрочной задачей проверить эти технологии перед их развертыванием в более широком масштабе», – уточнили в Еврокомиссии.

Согласно директиве ЕС во Франции доля возобновляемых источников энергии к 2020 г. должна увеличиться до 23%.

Ведомости