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Модернизация

МОЭСК в 2019 году подключит к электросетям пять новых станций метро Москвы

МОЭСК в 2019 году подключит к электросетям пять новых станций метро Москвы

27 февраля 2019, 11:36
Рубрика: Модернизация
Метки: МОЭСК, МЕТРО
Отрасль: Электроэнергетика 

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ПАО «МОЭСК» (входит в группу компаний «Россети») в 2019 году подключит к электрическим сетям пять новых станций Московского метрополитена.

В настоящее время силами ПАО «МОЭСК» на 90% завершены строительно-монтажные работы по обеспечению мощностями станций метро «Окская» и «Юго-Восточная». От высоковольтных питающих центров ПАО «МОЭСК» проложены кабельные линии 10 кВ. Длина кабельных трасс составляет свыше 3,2 км, длина кабельных линий – почти 13 км. Перевод на постоянную схему электроснабжения планируется на заключительном этапе строительства станции в IV квартале текущего года. По кабельным линиям ПАО «МОЭСК» на станции Московского метрополитена «Окская» и «Юго-Восточная» будет осуществлена передача совокупной мощности 11,4 МВт.

В IV квартале 2018 года заключены договоры на технологическое присоединение станций Московского метрополитена «Столбово», «Коммунарка» и «Лианозово». Подача напряжения суммарной мощностью  22,2 МВт с завершением комплекса работ со стороны ПАО «МОЭСК» планируется в III и IV кварталах 2019 года.

Восемь из 14 станций метро, которые планируются к вводу и завершению строительства в 2019 году в Москве, заблаговременно подключены к сетям ПАО «МОЭСК». Это участок Сокольнической линии метро от Саларьево до Столбово в Новомосковском административном округе, четыре станции Некрасовской линии – «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская», «Некрасовка» и электродепо «Руднево».

Кроме того, в 2018 году на постоянное электроснабжение силами компании переведено шесть станций метро Калининско-Солнцевской линии: «Мичуринский проспект», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Ново-Переделкино», «Рассказовка», а также электродепо «Солнцево».

Компания: ПАО "МОЭСК"

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