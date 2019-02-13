На Калининской АЭС обсудили стандарты безопасности и программу цифровизации Росэнергоатома

Обеспечение безопасности АЭС и реализация программы цифровизации Концерна "Росэнергоатом" стали ключевыми темами совещания-диалога, который прошел 22 февраля на Калининской АЭС. Мероприятие проводилось в рамках подготовки публичного годового отчета за 2018 год и обсуждения приоритетных тем с представителями заинтересованных сторон.

В совещании приняли участие представители Госкорпорации "Росатом", Государственной Думы Российской Федерации, Московского центра Всемирной ассоциации операторов АЭС (ВАО АЭС), Российского союза промышленников и предпринимателей, РНЦ "Курчатовский институт", консалтинговых и экспертных сообществ, общественных и экологических организаций, органов местного самоуправления и др. В режиме видеоконференции совещание-диалог транслировалось на всех атомных станциях "Росэнергоатома".

Олег Шальнов, директор Департамента управления ИТ-проектами и интеграцией Концерна "Росэнергоатом", поделился опытом внедрения программы цифровой трансформации и развития информационных технологий на предприятиях атомной отрасли:

"Современное управление АЭС должно осуществляться в цифровом формате с использованием ИТ-решений. В 2019-2020 годах будет создан единый цифровой шаблон эксплуатации АЭС, который включает управление ресурсами, персоналом, обслуживанием и ремонтом, аналитикой, рисками и базой знаний. Параллельно с внедрением и тиражированием шаблона Концерн приступает к пилотным проектам по внедрению новых технологических платформ Индустрии 4.0. Пилоты на референтном объеме должны показать эффективность использования технологий и отсутствие отрицательного влияния на безопасность эксплуатации АЭС". В рамках программы цифровизации Концерн развивает также такие направления как "Цифровая энергетика", новые цифровые услуги и продукты, например, облако на базе Центра обработки данных. Кроме того, большое внимание уделяется вопросам развития систем и средств информационной безопасности".

"Росэнергоатом, являясь одной из крупнейших эксплуатирующих организаций в мире, обеспечивает экономически выгодное производство электрической и тепловой энергии. В 2018 году мы имеем абсолютный рекорд по выработке электроэнергии - 204,3 миллиарда кВтч, что составляет около 19 % от общего энергобаланса страны. Это лучшее достижение за все годы работы Концерна "Росэнергоатом", - отметил Владимир Хлебцевич, заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС.

По его словам, обеспечение экологической и радиационной безопасности атомных станций на всех этапах жизненного цикла является приоритетной задачей Концерна "Росэнергоатом". Важным элементом подтверждения безопасности АЭС являются международные оценки деятельности предприятий. Так, корпоративная миссия OSART в 2018 году проверила 9 основных направлений работы Концерна на соответствие международным стандартам МАГАТЭ. Результаты этой проверки признаны положительными.

В рамках совещания-диалога гости посетили энергоблоки Калининской АЭС, а также самый мощный и защищенный дата-центр "Росэнергоатома" - ЦОД "Калининский", который является главным инфраструктурным объектом, реализуемым в рамках программы Концерна "Энергия цифрового будущего".

Впечатлениями поделился депутат Государственной Думы РФ, член комитета по энергетике Виктор Зубарев:

"Я выступаю за развитие атомной энергетики в России. Это самая перспективная, чистая и экологичная отрасль. Сегодня мы увидели работу Калининской АЭС. Настолько все четко работает, настолько все чисто, красиво, правильно по отношению к безопасности, к трудовому коллективу, и мне кажется, что этот опыт и критерии работы нужно передавать и на тепловые станции, на другие энергетические объекты страны. В России атомная энергетика является передовой, будь то Калининская АЭС, или другие АЭС, которые мы посещаем, везде отработаны стандарты безопасности высочайшего уровня. И они даже выше, чем во всем мире".

Управление информации и общественных связей Калининской АЭС