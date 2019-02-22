Удмуртэнерго делает улицы светлее

За первых два месяца 2019 года филиал МРСК Центра и Приволжья - Удмуртэнерго обеспечил техприсоединение систем уличного освещения в девяти населенных пунктах Удмуртской Республики.

Светлее стало в деревнях Якшур-Бодьинского, Кезского, Воткинского и Увинского районов республики. Работы проводились в рамках контрактов, заключенных с муниципальными образованиями.

Благодаря совместной работе администрации муниципального образования «Кузьминское» Кезского района, филиала «Удмуртэнерго» и жителей была восстановлена система освещения деревни Гладко. В конце января здесь появились современные уличные светильники. Для обеспечения надежного и качественного освещения специалисты Кезского РЭСа заменили 500 метров старого провода на самонесущий изолированный. Теперь по вечерам жителей деревни встречает ярко освещенная улица.

Также, в рамках предоставления дополнительной услуги «Организация систем наружного освещения» Удмуртэнерго на договорной основе выполняет целый комплекс работ по техническому обслуживанию систем наружного освещения - замену ламп, светильников, проводов, установку опор. По отдельным заявкам осуществляется установка дополнительных светильников и строительство сетей наружного освещения. Для выполнения работ применяются современные техника и материалы.

Компания готова также обеспечить сопровождение и участие в реализации энергосервисных договоров по модернизации уличного освещения, заключаемых администрациями с инвесторами, а также оказать помощь администрациям в определении нормативов состояния освещения территорий.

Напомним, в 2018 году специалисты Удмуртэнерго заключили 184 договора на оказание услуг техприсоединения систем уличного освещения. Светлые улицы появились в Шарканском, Кезском, Киясовском, Юкаменском, Вавожском, Завьяловском, Сарапульском, Кизнерском, Увинском, Селтинском, Якшур-Бодьинском районах Удмуртии.