Енисейская Сибирь увеличилась в 4 раза

За год число инвестиционных проектов в рамках Енисейской Сибири выросло с 7 до 32. Их общая стоимость составляет 1,8 трлн рублей.

Заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин и директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко презентовали новый этап реализации комплексного инвестиционного проекта.

Сергей Верещагин отметил, что совместная инициатива трех субъектов РФ — Красноярского края, республик Тыва и Хакасия — была презентована президенту страны год назад — в феврале 2018 года. Тогда Енисейская Сибирь объединяла 7 проектов общей стоимостью около 580 млрд рублей. Сейчас в портфеле 32 проекта, планируемый объем инвестиций с 2019 по 2027 гг. — 1,8 трлн рублей.

Такой рост портфеля Енисейской Сибири — в 4 раза по количеству проектов и примерно столько же по объему инвестиций — это не какие-то инициативы органов власти, это целиком и полностью инициатива бизнеса», — отметил Сергей Верещагин.

12 проектов будут реализованы в Красноярском крае, 6 из них уже в активной разработке.

Южный кластер

Цели проекта: расширение мощности шахты «Заполярная» с 1,2 до 2 млн т. и строительство новых добывающих мощностей под отработку карьерным способом мощностью 4 млн т.

Инвесторы: ООО «Медвежий ручей», ГМК «Норильский никель».

Срок реализации: 2018-2024 гг.

Объем инвестиций: 132,6 млрд руб.

Красноярская технологическая долина

Цели проекта: создание новых производств по глубокой переработке алюминия: развитие прокатного производства, производства колесных дисков, профилей, товаров народного потребления.

Инвестор: ОК «РУСАЛ».

Срок реализации: 2018-2027 гг.

Объем инвестиций: более 26 млрд руб.

Хаб на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка

Цели проекта: создание международного транспортного хаба и производственно-логистического центра для обслуживания грузопотока из основных международных хабов и формирования условий для организации новых производств.

Инвесторы: АО «ЭРА Групп», частные инвесторы для строительства инфраструктуры.

Срок реализации: 2020-2027 гг.

Объем инвестиций: 35,69 млрд руб.

Разработка группы Пайяхских месторождений

Цели проекта: достижение объемов добычи нефти до 26 млн т. в год и сохранение долгосрочной полки добычи нефти более 20 млн т. в год в течение 10 лет.

Инвесторы: АО «Таймырнефтегаз», АО «Нефтегазхолдинг».

Срок реализации: 2014-2027 гг.

Объем инвестиций: 329,02 млрд руб.

Развитие Ангаро-Енисейского экономического района

Цели проекта: создание условий для социально-экономического развития западного района Нижнего Приангарья, снятие инфраструктурных ограничений и обеспечение транспортной доступности территории района.

Инвесторы: АО «Полюс Красноярск», АО «Васильевский рудник», ООО «Соврудник», ООО ГРК «Амикан», ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», АО «Лесосибирский ЛДК №1», ООО «ДОК «Енисей».

Срок реализации: 2018-2027 гг.

Объем инвестиций: 160,45 млрд руб.

Строительство ГОКа на базе месторождений Кингашское и Верхнекингашское

Цели проекта: освоение Кингашского и Верхнекингашского месторождений.

Инвестор: ООО «УК «Интергео».

Срок реализации: 2021-2027 гг.

Объем инвестиций: 93,4 млрд руб.

Напомним,7 инвестиционных проектов Енисейской Сибири были презентованы в 2018 году на Красноярском экономическом форуме. На KEF’2019 будет организована мультимедийная выставка, которая представит экономические и геополитические характеристики регионов-участников Енисейской Сибири, перспективы проектов и первые результаты их реализации.

ДК