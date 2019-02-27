Комплексный обогрев "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Инжиниринговая компания «ССТэнергомонтаж» приняла участие в модернизации «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», крупнейшего предприятия нефтепереработки в России.

Решения Группы компаний «Специальные системы и технологии», в которую входит «ССТэнергомонтаж», обогревают целый ряд объектов «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Ими оснащены технологические трубопроводы и серопроводы; установки висбрекинга, каталитического крекинга, производства водорода, гидроочистки вакуумного газойля. Системы обогрева защищают от замерзания установку по переработке сероводорода, линию по гидроочистке парафинов, блок по производству элементарной серы, блок абсорбции и разделения углеводородных газов. Комплекс по сбору, хранению и отгрузке сжиженных углеводородных газов (СУГ), факельные системы высокого и низкого давления, импульсные линии также оснащены решениями ГК «ССТ».

«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» — одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в России, расположенное в г. Кстово. Завод был основан в 1958 году для производства моторного топлива, смазочных масел, нефтебитумов.

С 2002 года компания ЛУКОЙЛ проводила интенсивное обновление технологических мощностей предприятия. В 2011 году была завершена модернизация комплекса каталитического крекинга. С его вводом в эксплуатацию существенно изменилась структура товарных нефтепродуктов: производство светлых нефтепродуктов увеличилось на 10%, производство автомобильных бензинов — на 1,3 млн тонн в год. Предприятию понадобилась современная безопасная система обогрева.

Перед инженерами «ССТэнергомонтаж» стояла задача обеспечить непрерывность технологических процессов и защиту от замерзания объектов «ЛУКОЙЛ- Нижегороднефтеоргсинтез».

«Проектный отдел компании “ССТэнергомонтаж”, который по количеству сотрудников и степени сложности выполненных работ фактически являет собой отраслевой проектный институт, выполнил теплотехнические расчеты и спроектировал системы электрообогрева для каждого объекта НОРСИ», — комментирует коммерческий директор «ССТэнергомонтаж» Антон Постников.

Следующим этапом стала поставка нагревательных кабелей, тепловой изоляции и оборудования (КТП, ШУ), проведен монтаж и пуско-наладка систем обогрева на основе электрических нагревательных кабелей, в том числе взрывозащищенных электрических нагревателей Masterwatt.

Общая длина нагревательного кабеля составила 39 километров. Общая мощность систем электрообогрева — 2 390 кВт. Поставки на объект велись в течение 6 лет.

Являясь крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире производителей нагревательных кабелей и систем электрообогрева, Группа компаний «Специальные системы и технологии» на протяжении белее четверти века разрабатывает и внедряет уникальные решения для крупнейших российских и международных корпораций, среди которых «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», Total, Dragon Oil, «Татнефть», «Транснефть», «АЛРОСА» и другие.

С 2004 года в ГК «ССТ» внедрена и сертифицирована система менеджмента качества по стандарту ISO 9001:2000. Производство аттестовано международными EPC-подрядчиками. Системы промышленного электрообогрева ГК «ССТ» сертифицированы на соответствие стандартам Международной Электротехнической комиссии для взрывоопасных сред (IEC Ex), получены сертификаты ATEX и VDE. Крупнейшие европейские сертификационные центры — VDE, Sira, TÜV Rheinland, NANIO CCVE — подтвердили высокое качество продукции ГК «ССТ».