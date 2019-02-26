Отчетная конференция по итогам 47-й Сессии СИГРЭ пройдет 17.04.2019

17 апреля 2019 года в конференц-зале АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Каширское шоссе, дом 22, корпус 3) пройдет Отчетная конференция по итогам 47-й Сессии СИГРЭ, которая состоялась 26-31 августа 2018 года в Париже.

В основном докладе пленарной части Конференции будут освещены современные вызовы для крупнейших энергосистем в эпоху 3D (по материалам СИГРЭ и GO15). Представители Национальных исследовательских комитетов обзорно представят основные мировые кейсы внедрения сквозных технологий цифровой трансформации.

Более подробно основные глобальные тенденции развития электроэнергетики и результаты международного научно-технического обмена в рамках крупнейшей отраслевой экспертной ассоциации будут представлены во рамках параллельных сессии по направлениям исследований, включая:

Обзор докладов 47-й Сессии СИГРЭ (2018 год), основные тенденции развития отраслевых исследований в мире и России;

Обзор ключевых тем 48-й Сессии СИГРЭ (2020 год);

Обзор деятельности национальных и международных рабочих групп СИГРЭ;

Обзор выставочный экспозиции Технической выставки СИГРЭ (по направлению исследований);

Анализ материалов Обучающего Семинара в рамках 47-й Сессии СИГРЭ;

Обзор планов работы Национального исследовательского комитета на 2019 – 2020 гг., включая молодежный блок;

Консультации по участию в рабочих группах/отбору докладов/участии в мероприятиях Национального ИК

Параллельно в фойе Конференц-зала пройдет постер сессия российских докладов на 47-й Сессии СИГРЭ, включая доклады Молодежной Секции РНК СИГРЭ и выставочная экспозиции компаний - участниц Технической выставки 47-й Сессии СИГРЭ.

В мероприятии примут участие основные отечественные потребители и производители электротехнического оборудования, представители профильных законодательных и регулирующих структур, руководители РНК СИГРЭ и 16-ти Национальных исследовательских комитетов, ведущие эксперты научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций и специалисты энергетических компаний.

Вход на конференцию свободный, по предварительной регистрации по ссылке.

Основные выступления будут транслироваться онлайн.

Будем рады Вас видеть!

Подробнее об Отчетной конференции по итогам 46-й Сессии СИГРЭ: http://46ru.cigre.ru/

Материалы выступлений доступны по ссылке.

Запись интернет-трансляции доступна на официальном YouTube-канале РНК СИГРЭ по ссылке.

Результаты интерактивного голосования доступны по ссылке.

Фотоальбом конференции доступен по ссылке.