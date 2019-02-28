Ознакомиться с мировыми новинками дома. В июне Экспоцентр принимает Wire Russia

Павильон Форум – стеклянная пирамида прямо в центре столичного Экспоцентра рядом со знаменитым деловым районом Москва-Сити, в июне этого года вновь примет гостей и участников Международной выставки оборудования для производства и обработки проволоки, кабеля и метизов в России «Проволока Россия 2019» (Wire Russia). Неизменный генеральный инфопартнер выставки медиахолдинг “РусКабель” примет участие в качестве экспонента.

К проволоке и изделиям из нее предъявляются постоянно растущие требования, и сегодня, как никогда, имеют спрос инновационные производственные методы, умные решения, качественное преимущество и продукция класса high-tech. Растет и значение мировых коммуникационных и информационных центров, ориентирующихся на международные деловые контакты. Поэтому выставка wire Russia/Проволока Россия является обязательным пунктом бизнес-календаря специалистов всех предприятий, работающих в сфере производства, переработки и сбыта кабельной, проволочной и метизной продукции.

В России выставка «Проволока Россия» уже на протяжении нескольких лет продолжает иметь статус ключевого выставочного мероприятия отрасли. Тематические разделы выставки «Проволока Россия 2019» не ограничиваются оборудованием – будет представлен и технологический инструмент, вспомогательные материалы для технологических процессов, материалы, провода и кабели специального назначения, контрольно-измерительные приборы, испытательная техника, специальное оборудование. Участие принимают и компании, специализирующиеся на консалтинге и проектировании.

В 2019 году в выставке примут участие более 200 экспонентов из 25 стран мира, которые представят последние технологические разработки в области оборудования для производства всех видов проволоки и кабелей. На выставке «Проволока Россия 2017» было зарегистрировано 2 720 посетителей.

Кто приглашен?

В июне специалисты кабельной отрасли из России, стран СНГ и зарубежья могут ознакомиться с продукцией ведущих производителей из Германии, Австрии, Китая, Франции, Италии, США и других стран. В 2017 году в выставке приняли участие 227 экспонентов из 25 стран мира, которые представили новые технологии в производстве кабельной отрасли, проволоки, проводов, крепежей, метизов и оборудования для данных соединяющих элементов.

По мнению ведущих зарубежных фирм, «Проволока Россия-2017», по сравнению с 2015 годом, получила ряд положительных изменений. Большинство компаний-участников отметили значительное оживление на выставке, а также увеличение числа заинтересованных посетителей не только в количественном, но и качественном выражении. Посмотрим, что принесет участникам новый “сезон”.

А кабельные заводы?

В прошлом году выставка могла похвастаться многочисленными стендами ведущих брендов из Австрии, Италии, Бельгии, Китая, Франции, Польши, Испании, Германии, Индии и других стран. Среди участников компании широко известные на мировой арене: «Бореалис», «Ниехофф», «Кабмак», «Ньютех», «Розендаль» – представляли новинки технологий для производства кабеля, электропроводов и оптического волокна. Глобальный лидер в технологии производств проводов, труб и кабелей – «Майлеффер» выставлялся с одной из самых больших экспозиций выставки. Десятки компаний со всего мира представили на выставке продукцию по многим классам: крутильные машины, комплексы оборудования для разматывания проволоки и проводов, системы очистки, испытательное оборудование, технологии измерения и контроля и многое другое.

Российскую кабельную промышленность на выставке представили несколько производителей: «Росскат-Центр», «Донкабель», «Кубанькабель».



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Отзывы



MAILLEFER SA

Александр Владимирович Чамов, Глава представительства Майллефер СА в Москве, кандидат технических наук

«Мы традиционно участвуем в выставке wire как в России, так и в Дюссельдорфе. Наша компания имеет огромную историю работы в Советском Союзе и России. За последние годы в Россию и страны СНГ нашей компанией было поставлено более 150 экструзионных линий. Здесь, на выставке, мы представляем всю линейку компании, начиная от оборудования для производства кабеля связи, заканчивая оборудованием для производства кабеля сверхвысокого напряжения. Наряду с производством оборудования мы также занимаемся консультационными услугами, поэтому на выставке представлены наши новые разработки в сфере консультаций и заводского планирования. Большой акцент фирма делает на долгосрочное сервисное обслуживание. В этом году мы привезли на выставку свои новинки в сфере производства кабеля среднего и высокого напряжения. В сфере оптики мы представили наше новое решение – высокоскоростную линию, кинематика которой рассчитана на 1000 метров в минуту, в то время как традиционно линии такого плана имеют скорость порядка 250 -300 метров в минуту. Фактически это новый уровень для данного оборудования. Для нашей компании выставка была очень удачной. Приехали многие наши коллеги из Финляндии и Швейцарии – руководители всех направлений, что говорит об уважении фирмы к российскому рынку и рынку стран СНГ. На стенде постоянно велись переговоры как по новому оборудованию, так и консультации клиентов. Это очень воодушевляет, и мы надеемся, что этот год будет для нас очень хорошим».

По данным опроса не только экспонентов, но и посетителей выставки – выставка остается актуальной и очень востребованной. Должна проводиться в Москве и расти, так как реальная возможность для специалистов среднего звена (технологов, инженеров и т.д.) ознакомиться с новинками производства «у себя дома» очень важна для профессионального роста.

Заходите в гости!

В этом году медиахолдинг “РусКабель” представит на стенде свои проекты: портал RusCable.Ru, еженедельник RusCable Insider Digest и ЭНЕРГОСМИ. Узнать об обновленных услугах ключевого отраслевого рекламного медиа, заключить контракт и пообщаться с корреспондентами отраслевого СМИ можно будет в течение всех трех дней. Для участников экспозиции портал RusCable.Ru готовит специальное предложение по информационной поддержке. Следите за анонсами.

Справка

«Проволока Россия» проводится один раз в два года и имеет статус ведущей специализированной выставки в области технологии производства кабельной и проволочной продукции в России. Организаторами выставки выступают Messe Düsseldorf GmbH, ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» и Всероссийский научно-исследовательский институт кабельной промышленности (ВНИИКП). Выставка проходит при традиционной поддержке Союза немецких машиностроителей (VDMA) и Международной Трубной Ассоциации (ITA).

Контакты организаторов выставки в Москве:

ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»

Пискарев Кирилл, директор проекта

Тел.: +7 (495) 955 91 99 # 626

Факс: +7 (495) 246 92 77

E-mail: PiskarevK@messe-duesseldorf.ru

Урих Эльвира, ассистент по работе над проектом

Тел.: +7(495) 955-9199 # 624

Факс: +7(499) 246-9277

E-mail: UrikhE@messe-duesseldorf.ru