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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

В Восточном Орегоне (США) планируется построить энергокомплекс в составе ВЭС, СЭС и накопителя энергии

Компании Portland General Electric Co. (PGE), ответственная за распределение и сбыт электроэнергии в ряде регионов американского штата Орегон, и NextEra Energy Resources LLC (дочерняя компания корпорации NextEra Energy Inc) – собственник ВИЭ-генерации в США и Канаде, объявили о планах по строительству энергокомплекса Wheatridge Renewable Energy Facility, который будет включать ветропарк мощностью 300 МВт, СЭС мощностью 50 МВт и емкостной накопитель энергии на 30 МВт.

Wheatridge Renewable Energy Facility должен стать первым генерирующим объектом в США, совмещающим сразу три вида ВИЭ-генерации. Кроме того, входящие в энергокомплекс СЭС и накопитель энергии, войдут в число крупнейших в своей категории энергообъектов в штате Орегон.

По условиям соглашения, заключенного между будущими собственниками комплекса, PGE получает право на использование 100 МВт мощности ветропарка, а на остальные 200 МВт подписывает с NextEra договор о закупке электроэнергии (power purchase agreement) сроком на 30 лет. Ввод в эксплуатацию ветропарка намечен на конец 2020 г., солнечной станции и накопителя – на 2021 г. Для всех трех объектов генерации, входящих в состав энергокомплекса, федеральным законодательством предусмотрены налоговые льготы.

В Орегоне действует стандарт по развитию ВИЭ (Renewable Portfolio Standard, RPS), в соответствии с которым к 2040 г. в структуре генерации штата должно быть не менее 50% электростанций с нулевым уровнем выбросов СО2. Для PGE строительство энергокомплекса позволит обеспечить более половины своих поставок электроэнергии только за счет «экологичной» генерации.

Официальный сайт PR Newswire

 

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