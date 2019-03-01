На энергоблок №1 Белорусской АЭС подано напряжение на собственные нужды по проектной схеме

Подача напряжения на собственные нужды – одно из ключевых событий на этапе сооружения объектов атомной электроэнергетики. В настоящее время введены в работу оба резервных трансформатора собственных нужд (РТСН-1,2), предусмотренные проектом, от которых подано напряжение на секции 10 кВ нормальной эксплуатации.

«Электроснабжение энергоблока от РТСН по проектной схеме позволяет приступить к прокрутке электродвигателей главных циркуляционных насосов, работоспособность которых проверяется перед началом гидроиспытаний реакторной установки. Далее, в соответствии с графиком сооружения, начнется прокрутка электродвигателей и промывка трубопроводов конденсатно – питательного тракта машинного зала», - отметил вице-президент-директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» Виталий Полянин.

Практически одновременно с важным событием на первом блоке, на втором завершен не менее важный процесс – окончено бетонирование купола (высота - 15,6 метра, диаметр - 51,6 метра) наружной защитной оболочки (НЗО). Эти работы, в соответствии с графиком сооружения, являются «финишной чертой» строительно-монтажных работ на здании реактора, строящегося энергоблока. Бетонирование было начато в ноябре 2017 года. В общей сложности в оболочку купола шириной 80 см специалисты «Треста РосСЭМ» уложили 3043 куб. м специального самоуплотняющегося бетона, качество которого контролировалась на протяжении всего процесса укладки.

«Готовность купола НЗО позволяет приступить к монтажу систем пассивного отвода тепла через парогенераторы (СПОТ ПГ), расположенных в помещениях обстроя купольной части наружной оболочки здания реактора. И это новый этап в подготовке энергоблока к проведению пуско-наладочных работ», - подчеркнул Виталий Полянин, говоря о значимости события.

Для справки:

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.

Проектом строительства Белорусской АЭС предусмотрены две защитные оболочки здания реактора - внутренняя и наружная. Внутренняя оболочка представляет собой элемент пассивной системы безопасности, предотвращающей выход радиоактивных веществ в окружающую среду в случае гипотетических аварий. Наружная защитная оболочка совместно с внутренней служит физической защитой от природных и техногенных внешних воздействий, включая землетрясение и ураганы.

В период эксплуатации резервные трансформаторы собственных нужд РТСН-1,2 предназначены для обеспечения энергоснабжения основных объектов энергоблока №1 в период проведения плановых ремонтов. На этапе сооружения РТСН-1,2 задействованы в электроснабжении энергоблока при проведении пуско-наладочных работ на всех этапах ввода в эксплуатацию систем и оборудования энергоблока.

АСЭ (Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») создан путем объединения ведущих компаний отрасли: АО ИК «АСЭ», АО «Атомстройэкспорт», АО «Атомэнергопроект» и АО «АТОМПРОЕКТ». АСЭ является одним из лидеров мирового атомного инжинирингового бизнеса, занимая 31% глобального рынка сооружения АЭС. Представительства, филиалы и операционные офисы действуют на территории 15 стран. Почти 80% портфеля заказов приходится на проекты за рубежом. Реализует проекты по проектированию и сооружению АЭС большой мощности, объектов по обращению с РАО и ОЯТ, объектов теплоэнергетики, а также оказывает полный спектр услуг EPC, EPC(M) и PMC услуг для любых сложных инженерных объектов. АСЭ является разработчиком и активно внедряет инновационную систему управления проектами по сооружению сложных инженерных объектов – Multi-D, позволяющую более эффективно управлять такими параметрами, как бюджет, сроки, качество.

Пресс-служба Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом»