На реконструируемой подстанции "Егошиха" в городе Перми полным ходом идет монтаж нового оборудования

Специалисты филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» ведут активные работы по реконструкции подстанции 110/35/6 кВ «Егошиха» в городе Перми. Реконструкция ПС «Егошиха», начатая в 2018 году, входит в число приоритетных объектов инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала».

На сегодняшний день в открытом распределительном устройстве ( ОРУ) 110 кВ подстанции энергетики уже установили 2 новых трансформатора собственных нужд, 2 дугогасящих реактора. В 13 ячейках закрытого распредустройства (ЗРУ) 6 кВ произведена замена масляных выключателей на современные вакуумные. В общеподстанционном пункте управления смонтированы шкафы телемеханики, системы гарантированного электропитания, системы определения поврежденного фидера, автоматики управления дугогасящими реакторами и другое оборудование. В течение 2019 года специалистам «Пермэнерго» предстоит заменить в ячейках закрытого распредустройства 6 кВ 22 масляных выключателя на вакуумные, установить 27 новых релейных отсеков, а в общеподстанционном пункте управления смонтировать распределительные щиты собственных нужд переменного и постоянного тока.

На реализацию всех указанных мероприятий по реконструкции энергообъекта будет направлено более 100 миллионов рублей. Подстанция 110/35/6 кВ «Егошиха» является одним из ключевых питающих центров города Перми. От бесперебойной работы объекта зависит электроснабжение потребителей Ленинского и Свердловского районов краевого центра. Среди промышленных потребителей можно выделить Пермскую научно-производственную приборостроительную компанию –якорное предприятие регионального кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника».