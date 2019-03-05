Кабмин выделит 1,29 млрд рублей на строительство музея в форме Земного шара

Правительство РФ выделяет в этом году 1,29 миллиарда рублей на завершение строительства выполненного в форме Земного шара корпуса федерального музея Мирового океана в Калининграде, соответствующее постановление опубликовано во вторник на официальном сайте кабмина.

"Объем бюджетных инвестиций за счет федерального бюджета в 2019 году составляет 1,29 миллиарда рублей (1296600 тысяч рублей) на строительство (реконструкцию) второй и третьей очереди главного корпуса музея", - говорится в тексте постановления.

Согласно документу, всего музею было выделено 2,89 миллиарда рублей, в том числе по федеральной целевой программе "Культура России", сюда же вошли собственные средства музея. Как рассказала РИА Новости начальник отдела капитального строительства музея Юлия Осинцева, на эти средства, выделенные в предыдущие годы, в Калининграде появились два корпуса музея.

"Вторая и третья очередь строительства – это несколько зданий. Сюда входят два здания, которые несколько лет работают – это павильон военно-морского центра и фондохранилище. Шар – это уже третье из этих зданий. Сумма, выделяемая в этом году, пойдет на завершение строительства", - рассказала Осинцева.

Согласно постановлению правительства, главный заказчик и застройщик объекта "Планета Океан" – "Северо-западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" министерства культуры РФ. Сдать объект площадью почти 13 тысяч квадратных метров, аналогов которому в России еще не было, предстоит до конца 2019 года.

Шар диаметром 42 метра, расположенный на исторической набережной у реки Преголя в центре Калининграда, будет уже весной полностью остеклен 1,2 тысячи стеклопакетов, выполненных по индивидуальному размеру и рисунку. Для обоснованного расположения облаков, изображенных на поверхности шара, проектировщики руководствовались снимками из космоса. Как рассказала Осинцева, шар уникален еще и тем, что внутри разбит на этажи - семь надземных, два подземных.

Музей мирового океана основан в 1990 году в Калининграде, кроме масштабного берегового комплекса на реке Преголя, в центре города ошвартованы и плавучие экспонаты музея - судно "Витязь", подлодка 641 проекта, судно космической связи "Космонавт Виктор Пацаев", средний рыболовный траулер. В Санкт-Петербурге работает филиал музея - ледокол "Красин". Кроме того, музею Мирового океана принадлежат возрожденные памятники архитектуры "Королевские ворота", "Фридрихсбургские ворота".

РИА Новости