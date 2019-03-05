Объявлена архитектура деловой программы Международного арктического форума

Стала известна архитектура деловой программы Международного арктического форума «Арктика — территория диалога», который пройдёт в Санкт-Петербурге 9—10 апреля 2019 года.

Она разделена на три основных направления — «Прибрежные территории», «Открытый океан» и «Устойчивое развитие».

Как отметил советник президента России Антон Кобяков, архитектура деловой программы включает мероприятия по всем ключевым темам, которые нужно проработать для совершения прорыва в развитии регионов Арктики.

«В неё вошли сессии по развитию международного сотрудничества в сфере экономики, модернизации ключевых предприятий промышленности, социально-общественному блоку, сохранению и улучшению экологии и климата», — сказал он.

Темы трека «Прибрежные территории» — городская среда и технологии жизнеобеспечения, цифровизация и связь будущего в арктических условиях, арктическая медицина нового поколения, развитие авиации в Арктике, потенциал арктического туризма, поддержка частных инвестиций в Арктике, механизмы развития малого бизнеса, особенности строительства.

В трек «Океан возможностей» вошли тематические блоки Северный морской путь — ключ к развитию российской Арктики; достижения и инновации судостроения; биоресурсы открытого океана и промысел в Арктике; производство и использование сжиженного природного газа; транспортная взаимосвязь: Арктика, Дальний Восток, Сибирь, Урал; освоение арктического шельфа: потенциал и риски, развитие инфраструктуры северных портов.

Среди тем трека «Устойчивое развитие» — природоподобные технологии для нужд Арктики; ответственная энергетика в Арктике; лучшие практики в сфере образования для детей коренных народов Севера; Арктика — «кухня мировой погоды»; агропромышленный комплекс: животноводство и сельское хозяйство в Арктике; подготовка специалистов для развития региона; прикладные научные исследования.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии Саули Ниинистё возглавит делегацию страны на Международном арктическом форуме.

RT