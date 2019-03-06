АО "Хиагда" завершило строительно-монтажные работы на новой подстанции "Джилинда"

PR-Challenge 2019
6 марта 2019, 17:30
Рубрика: Производство
Метки: ХИАГДА
Отрасль: Электроэнергетика Горнодобывающая промышленность
Подстанция необходима для обеспечения электроэнергией работ по освоению месторождений Хиагдинского рудного поля. Мощности "Джилинды" будут задействованы на Источном, Вершинном и, в перспективе, Количиканском месторождениях.
На строительной площадке залит фундамент, установлены силовые трансформаторы, смонтированы наземные резервуары для хранения топлива и подземные для очистных сооружений, построена ЛЭП. Автономное питание месторождений в случае отключения обеспечит комплекс дизель-генераторных установок.
На главной производственной площадке АО "Хиагда" продолжается строительство нового бытового комплекса для работников предприятия. В двухэтажном здании разместятся санпропускник и спецпрачечная.
Пресс-служба АО "Хиагда"