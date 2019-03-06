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Производство

АО "Хиагда" завершило строительно-монтажные работы на новой подстанции "Джилинда"

Подстанция необходима для обеспечения электроэнергией работ по освоению месторождений Хиагдинского рудного поля. Мощности "Джилинды" будут задействованы на Источном, Вершинном и, в перспективе, Количиканском месторождениях. 

На строительной площадке залит фундамент, установлены силовые трансформаторы, смонтированы наземные резервуары для хранения топлива и подземные для очистных сооружений, построена ЛЭП. Автономное питание месторождений в случае отключения обеспечит комплекс дизель-генераторных установок.

На главной производственной площадке АО "Хиагда" продолжается строительство нового бытового комплекса для работников предприятия. В двухэтажном здании разместятся санпропускник и спецпрачечная.

Пресс-служба АО "Хиагда"

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