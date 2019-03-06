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Инновации (разработки)

Челябинский цинковый завод построит кислородную станцию за 1,6 млрд руб. до конца 2019 г.

Челябинский цинковый завод построит кислородную станцию за 1,6 млрд руб. до конца 2019 г.

6 марта 2019, 15:45
Рубрика: Инновации
Метки: ЦИНК, ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД
Отрасль: Металлургия 

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Челябинский цинковый завод рассчитывает до конца текущего года завершить строительство кислородной станции, которая застрахует единственного российского производителя цинка от рисков аварийной остановки производства, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе компании.

"Стоимость проекта строительства кислородной станции предварительно оценивается в 1,6 млрд рублей, объект будет построен до конца года. Кислород активно используется в производстве, в основном для обогащения воздуха при обжиге цинковых концентратов. Пока необходимый ресурс поступает на предприятие от сторонней компании", - сказала пресс- секретарь завода.

Ожидается, что строительство собственной кислородной станции производительностью 10 тыс. м3/час обеспечит как существующие, так и перспективные потребности Челябинского цинкового завода в кислороде.

Производственные мощности Челябинского цинкового завода, который входит в состав Уральской горно- металлургической компании (УГМК), позволяют ежегодно выпускать 200 тыс. тонн цинка и сплавов на его основе, предприятие в прошлом году завершило масштабную модернизацию производства за 3,5 миллиарда рублей.

 

ТАСС

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