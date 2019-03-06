Челябинский цинковый завод построит кислородную станцию за 1,6 млрд руб. до конца 2019 г.

Челябинский цинковый завод рассчитывает до конца текущего года завершить строительство кислородной станции, которая застрахует единственного российского производителя цинка от рисков аварийной остановки производства, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе компании.

"Стоимость проекта строительства кислородной станции предварительно оценивается в 1,6 млрд рублей, объект будет построен до конца года. Кислород активно используется в производстве, в основном для обогащения воздуха при обжиге цинковых концентратов. Пока необходимый ресурс поступает на предприятие от сторонней компании", - сказала пресс- секретарь завода.

Ожидается, что строительство собственной кислородной станции производительностью 10 тыс. м3/час обеспечит как существующие, так и перспективные потребности Челябинского цинкового завода в кислороде.

Производственные мощности Челябинского цинкового завода, который входит в состав Уральской горно- металлургической компании (УГМК), позволяют ежегодно выпускать 200 тыс. тонн цинка и сплавов на его основе, предприятие в прошлом году завершило масштабную модернизацию производства за 3,5 миллиарда рублей.

ТАСС